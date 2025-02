La VPO promovida en dos décadas en Córdoba supone apenas el 18% del total

El Colegio de Arquitectos de Córdoba ha emitido en los últimos 20 años un total de 48.434 visados para vivienda nueva. De ese total de viviendas, apenas 8.547 eran de protección oficial, por las casi 40.000 de régimen libre. Esto quiere decir que, desde 2005, con una crisis económica de por medio y cierta parálisis por la pandemia del coronavirus, los visados para VPO apenas han supuesto el 18% del total, mientras que la promovida de manera privada supera el 82%. Decir que el 18% es bajo tiene sentido si se miran aquellos años en los que los pisos protegidos alcanzaban datos más altos. Es el caso de 2008, el año de las últimas dos décadas que más VPO se promovió. Ahí, la VPO suponía más del 42% de la vivienda aprobada, un porcentaje que queda muy lejos de los datos actuales. No se puede negar, y los datos así lo demuestran, que esa vivienda protegida ha empezado a mejorar en los últimos ejercicios, pero no lo ha hecho al mismo ritmo que la de régimen libre. Los últimos datos, los de 2024, apuntan que se visaron 1.594 viviendas y solo el 22% de VPO. Pero es que en 2023, justo un año antes, la vivienda protegida apenas supuso el 8%.

Otro aporte a la evidencia de que ese porcentaje no es destacado radica en las estadísticas previas a los primeros años del siglo XXI. Más allá de la época dorada de la VPO, que podría situarse entre los años 60 y 70 por la regulación de la vivienda protegida, en los 80 ya se activan los primeros planes de vivienda por parte del Gobierno. Pero ni siquiera hay que irse tan lejos, la estadística del ahora denominado Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se remonta hasta los años 90 del siglo XX. Ahí, las calificaciones provisionales (el permiso que se da para iniciar una VPO) emitidas para vivienda protegida superaban siempre el millar, en varios ejercicios se situaban por encima de las 2.000 y en el 95 ya se rozaron las 3.00. Datos, la mayoría de ellos, que a día de hoy son impensables y que raramente se han visto a partir de la década del 2.000.

La VPO en Córdoba. / Ramón Azañón

La crisis del ladrillo

La caída de la construcción de la vivienda protegida es algo evidente desde la crisis del ladrillo, con años en los que no se llegaba ni a una treintena de VPO en toda la provincia. Si se observan los últimos 20 años, fue el año 2000 el ejercicio en el que más VPO se visó con un dato que rozó las 2.500. Por hacerse una idea, en 2024, que no puede considerarse un año negativo en este sentido, el número de emisiones de estos certificados fue de 351.

Analizando las dos últimas décadas, por acotar un periodo que, hay que insistir, viene marcado por la crisis económica iniciada en 2008, hasta 2009, los datos de VPO no eran del todo negativos. En 2005, 2006 y 2009 se rozaron el millar de viviendas protegidas, aunque hubo un decremento en 2007 que llevó el dato a los 521. Fue 2008 el mejor año en este sentido y el más positivo de estas dos décadas, con 2.263 VPO visadas, acercándose a esa cifra récord. Pero a partir de 2010, la cosa cambió y los efectos de la crisis económica se empiezan a hacer evidentes.

Solar para VPO en Fátima. / A. J. González

De las 934 viviendas sociales activadas en 2009 se pasó a apenas 171 en 2010, lo que implicó una caída de casi un 82% que prácticamente se replicó a lo largo de la siguiente década. La curva de la VPO aprobada en la provincia sufre altibajos a lo largo de toda la serie que se analiza, con ligeros repuntes como el registrado en 2012. En ese ejercicio se visaron 395 viviendas protegidas cuando las de régimen libre superaron por poco las 300, evidenciando así que la crisis económica afectó a todo el sector al completo.

Residencial La Moradilla. / Manuel Murillo

En esta época la VPO inició un periplo negativo del que aún no ha conseguido recuperarse. Es cierto que las estadísticas, más o menos a partir de 2018, evidencian unas subidas exponenciales que no se deben tanto a que se hiciera mucha VPO, sino a que en esos años anteriores no se hacía prácticamente nada. Así se registran años con cifras de visados que no llegan ni al centenar, como ocurrió en 2011 (99), en 2014 (74) y en 2017 (92). Pero el peor año en este sentido fue 2013, cuando el dato de visados fue de 27, para una provincia donde el número de demandantes se contaba por miles (como ahora) y en un ejercicio donde la tasa de paro rozaba el 37%.

Ese periodo puede considerarse el peor en cuanto a promoción de VPO en Córdoba y, a partir de 2018, la recuperación económica empezó a evidenciarse, algo que se ve mucho mejor, eso sí, en las viviendas de régimen libre. En cuanto a vivienda protegida, en 2018 se visaron 308, en 2019 fueron 414, en 2020 se llegó a las 355 y en 2021, a las 208. Luego llegó la gran caída en 2022, con apenas 22 visados, cuando en régimen libre se estaba rozando el millar.

Solar para VPO en el Campo de la Verdad. / Manuel Murillo / A.J. González

Vivienda en régimen libre

Aunque ya se han dado algunos ejemplos, es importante observar el comportamiento de la vivienda promovida por privados en los mismos años que se analizan. La caída fue igualmente significativa en este mercado, pero a la vez el número de visados casi siempre estuvo en valores más altos (lo sigue estando) que la VPO. Por hacerse una idea de las cifras que se manejan en este sentido, en el mejor año de la VPO que fue 2008 con 2.263 visados, el de la vivienda libre superó los 3.000.

La burbuja inmobiliaria queda reflejada en esos primeros ejercicios de las dos décadas analizadas. En 2005 se visaron casi 8.000 viviendas de régimen libre cuando la VPO no llegaba al millar y en 2006, las viviendas de promotores privados aprobadas fueron más de 9.200 cuando en la VPO tampoco se llegó a 1.000.

El descenso más brusco en este régimen viene en 2012, pasando de las más de 800 viviendas aprobadas a las poco más de 300. El peor año, eso sí, fue 2014, con 289 visados que, aun así, eran un 290% más que los que se emitieron ese mismo ejercicio para VPO (74).

Los demandantes

El hecho de afirmar que la VPO que se hace en Córdoba es escasa adquiere sentido si se observa el registro de demandantes que está interesado en adquirirla. Básicamente, la oferta es paupérrima si se tiene en cuenta la demanda. Según los datos de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, a diciembre de 2024, en Córdoba había 7.370 inscripciones activas en el registro, es decir, 7.370 personas esperando una VPO en la provincia (la mayoría, más del 86%, en Córdoba capital).

Datos andaluces

En cuanto a los datos andaluces, la comparativa se puede hacer con los datos del Ministerio de Transportes en cuanto a las calificaciones de VPO registradas en los Colegios de Arquitectos (las definitivas, es decir, las que suponen que la obra se ha hecho) y tomando de partida el año 2004 llegando a 2023 (para abarcar también dos décadas y teniendo en cuenta que no hay datos cerrados de 2024). En este caso, lidera Sevilla con 35.720 calificaciones para VPO en 20 años y el podio lo completan Cádiz (19.019) y Málaga (10.629). Córdoba estaría en cuarto lugar y en la cola se sitúan Jaén (3.640 calificaciones) y Almería (3.362).

Suscríbete para seguir leyendo