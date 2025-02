El PSOE rechaza la mesa del botellón y reclama una en la que intervengan los implicados en el ocio nocturno

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba rechaza la creación de la mesa del botellón, que impulsó la semana pasada el PP, y propone constituir una mesa ciudadana para abordar el ocio nocturno en la que participen todos los sectores implicados: desde los jóvenes, hasta la hostelería pasando por los comerciantes, vecinos y las administraciones públicas con competencias en la materia, como la Junta de Andalucía en Consumo y la Subdelegación del Gobierno en seguridad.

Los socialistas entienden que es una opción "muy simplista" la que ha propuesto el equipo de gobierno tras los fatídicos hechos ocurridos el día 1 de febrero en el recinto ferial de El Arenal, en los que resultó muerto un joven de 16 años y requieren un plan de acción coordinado similar al que han puesto en marcha otras ciudades de nuestro entorno. "No se trata de criminalizar, sino de plantear alternativas", ha defendido el concejal del PSOE Ángel Ortiz.

El concejal del PSOE ha defendido la creación de una mesa del ocio nocturno, cívico, seguro y saludable como un órgano estable de participación que diseñe una estrategia de ciudad y no ponga parches a la situación. "El ocio nocturno no es solo fiesta", ha resumido el edil. "La solución no pasa por una mesa del botellón sin contenido, sino por un espacio de gobernanza participativa que diseñe una estrategia integral para la ciudad”, ha afirmado.

En concreto, el PSOE ha puesto el ejemplo de ciudades como Barcelona, que han demostrado que "un modelo integral es posible con iniciativas como la Mesa ciudadana por una noche cívica y segura, que trabaja en la gestión del espacio público, la seguridad y la promoción de actividades de ocio alternativas".

Alternativas consensuadas

En la comparecencia, Ángel Ortiz ha estado acompañado de Marina Sánchez y José Antonio Lara, dos jóvenes cordobeses que han reclamado una respuesta integral al botellón y, sobre todo, alternativas de ocio. En concreto, para la zona de El Arenal o del Parque de Levante han solicitado más iluminación y baños públicos, y una mayor implicación de la gente joven en la confección de los programas municipales destinados a ellos. "No hay vinculación entre política y juventud, y faltan alternativas y sobran iniciativas privatizadoras", ha lamentado Marina Sánchez, representante de juventud de la Asociación de Fátima. "El PP traza su plan de ocio sin contar con los jóvenes, por eso la mesa del ocio que proponemos es más amplia y pedimos que intervengan todos los sectores", ha concluido diciendo.