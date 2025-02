Nieto señala en Córdoba que "se han podido cometer errores" en el caso de la mujer asesinada en Benalmádena

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha dicho este lunes que "se han podido cometer errores" en el caso de la mujer asesinada presuntamente por su marido en Benalmádena (Málaga), pero que, en cualquier caso, "hay un culpable que está detenido, que es quien ha matado a esa mujer" y que es "sobre el que tiene que caer todo el peso de la Justicia".

A preguntas de los periodistas en Córdoba, Nieto se ha referido así al hecho de que la mujer asesinada en Benalmádena denunció a su marido y pidió una orden de alejamiento contra él, pero el juzgado la denegó en base a la valoración de riesgo recogido en el fichero VioGén.

Ante ello, Nieto, tras lamentar el asesinato de la mujer, ha señalado que "las decisiones de los jueces" las adoptan "libremente, según su mejor criterio y en cumplimiento de la legalidad", añadiendo, aunque no conoce "cómo se ha hecho" en este caso, que es "muy difícil establecer, en un problema de las dimensiones de la violencia de género, unas decisiones por parte de un juez que nos den el 100% de garantía de que esto no va a ocurrir".

De igual forma, según ha subrayado, "también tenemos que hacer un esfuerzo todos por no equivocarnos a la hora de señalar los culpables", pues "aquí hay un culpable que está detenido, que es quien ha matado a esa mujer, sobre el que tiene que caer todo el peso de la Justicia, y luego hay una serie de medidas que han podido no ser lo suficientemente eficaces, que se han podido cometer errores, pero no podemos equivocarnos a la hora de señalar a los culpables de una situación como la que hemos vivido aquí".

Los errores "se tendrán que depurar"

En consecuencia, "si se han producido errores, sea en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" del Estado o "en el ámbito que sea, pues se tendrán que depurar y se tendrán que resolver", opinando Nieto que, de igual forma, no hay que quedarse "sólo en el lamento, que por supuesto lo tenemos por esa pérdida, sino también decir que España lidera la lucha contra la violencia de género".

Así, según ha resaltado el consejero andaluz de Justicia, "en España hemos puesto muchas más medidas que en cualquier otro país en esta lucha social en contra de ese tipo de violencia y a veces, por desgracia, no conseguimos que todo ese despliegue sea 100 por 100 efectivo y nos llega a una noticia tan triste y tan amarga como esa, como ver que otra mujer ha perdido la vida a manos de un ser inhumano, porque creo que cualquier ser humano, con un mínimo de humanidad, no puede cometer un delito como éste".