Hacemos exige la modificación de la licitación de Cosmopoética 2025 por no garantizar la igualdad de género

Hacemos Córdoba denuncia que la junta de gobierno local ha aprobado una licitación que incumple los compromisos municipales en materia de igualdad y reclama que se redacte un nuevo pliego que garantice al menos una representación equilibrada en el festival de poesía. Hacemos Córdoba ha denunciado hoy "la falta de voluntad política" del Partido Popular en la inclusión de criterios de igualdad en la licitación para la organización de Cosmopoética 2025. La junta de gobierno local aprobó la semana pasada el pliego de contratación para el festival, con prórrogas hasta 2028, sin incluir "ninguna referencia a la igualdad de género en las contrataciones artísticas, incumpliendo así el 3º Plan Transversal de Género del Ayuntamiento".

Ni casualidad ni error

Para el grupo municipal esto "no es casualidad ni un error, es una demostración más de que para el Partido Popular la igualdad de género es solo un accesorio de quita y pon", subrayando que esto "ya lo vimos en la Noche Blanca del Flamenco, en el ciclo de conferencias Mujer y Guitarra del Festival de la Guitarra y en Cosmopoética el año pasado, donde la representación femenina fue solo de un tercio del total de participantes". La coalición de izquierdas ha recordado que el 3º Plan Transversal de Género, vigente desde el 1 de enero de 2024, establece como objetivos la inclusión de la perspectiva de género en todas las actuaciones y políticas locales, así como la aplicación de criterios éticos de igualdad en la contratación pública.

Sin embargo, la licitación de Cosmopoética 2025, con un presupuesto de 294.000 euros (y una estimación de hasta 971.900,84 euros con prórrogas), "omite por completo cualquier medida para corregir la infrarrepresentación femenina en el festival". Hacemos Córdoba ha señalado que, así como se incluyen criterios de puntuación por la contratación de premios Nobel de Literatura, Cervantes, Princesa de Asturias o Nacional de las Letras, también "podrían haberse incorporado criterios de baremación que fomenten la igualdad de género y la inclusión de más mujeres en la programación", insistiendo en que "podrían haber corregido la infrarrepresentación de las mujeres en la cultura, pero, una vez más, ha decidido mirar hacia otro lado".

Desde la coalición han recordado que el 14 de marzo de 2024 el propio Grupo Popular presentó una moción, que fue aprobada en el Pleno, en la que se comprometía a poner en marcha de inmediato el Plan Transversal de Género, "pero una vez más el papel lo aguanta todo, mientras la realidad demuestra que no cumplen sus propios compromisos". Por último, el grupo municipal ha exigido "la retirada inmediata de la licitación y la elaboración de un nuevo pliego que incluya medidas efectivas para garantizar una representación equitativa en Cosmopoética", recalcando que "no queremos más eventos culturales en los que la participación de las mujeres siga siendo ínfima", y ha concluido que "la cultura debe ser un reflejo de toda la sociedad y no solo de una parte de ella".