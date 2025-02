«Nuestro objetivo es consolidar las nuevas rutas y atraer más»

-¿Hay calma en el aeropuerto antes de los nuevos vuelos?

-En el aeropuerto hay operaciones siempre. De hecho, hemos cerrado el año 2024 con 15.056 operaciones, cuarto año de récord consecutivo. En ese sentido no podemos estar tranquilos, incluso si nos comparamos con el resto de aeropuertos de la red de Aena aquí en España, hemos quedado en el lugar número 27 de 46 aeropuertos y dos helipuertos. Estamos más o menos en el meridiano e incluso hemos llegado a tener más operaciones que aeropuertos como A Coruña, Vitoria o Zaragoza, que son de tamaño un poco más mediano. O sea, tan mal no lo hacemos.

-¿Qué expectativas tienen?

-Los acogemos con muchísima ilusión, por supuesto, y ahora mismo estamos centrados en que se afiancen estas rutas y que se prolonguen en el tiempo mientras seguimos trabajando por atraer otras.

-¿El aeropuerto, tal y como está, es suficiente para lo que viene?

-Ya estábamos preparados desde el verano pasado, tanto la instalación como los medios los tenemos disponibles para atender este tipo de operativa. Todos los aeropuertos son infraestructuras vivas y van cambiando según la demanda, pero con la demanda actual que tenemos el aeropuerto de Córdoba está perfectamente dotado y capacitado para atenderla. Estamos en un momento óptimo de capacidad de infraestructura, tanto del edificio terminal como en el campo de vuelo. Ahora mismo no tenemos que preocuparnos por eso, pero es una infraestructura viva y seguiremos haciendo mejoras cuando lo necesitemos. Eso sí, no vamos a llegar nunca al colapso. Aena hace investigaciones de tráfico para predecir esas rutas futuras, esos pasajeros o esas operaciones futuras y nunca llegar al colapso.

Amelia Quintero, directora del Aeropuerto de Córdoba. / A. J. González

-¿Continúan las conversaciones para atraer más vuelos?

-Aena es muy discreta a la hora de proporcionar esa información. No lo podemos decir. Lo que sí os podemos decir es que seguimos trabajando en las mesas técnicas de conectividad, seguimos trabajando en los destinos potenciales que ya tenemos identificados. De hecho, de esos destinos potenciales tres ya los tenemos cubiertos con estas tres rutas nuevas que son Barcelona, Canarias y Baleares. Seguimos trabajando en el resto de destinos, que de España son Valencia, Bilbao y Madrid, también como hub, como hemos hecho con Barcelona. Y fuera del territorio nacional, los destinos potenciales son París y Londres. Entonces estamos trabajando en esa línea.

-¿Tenemos capacidad para eso?

-La terminal tiene una capacidad de 180 pasajeros por hora que, para que os hagáis una idea, es un Airbus A320, que es con lo que va a operar Vueling. Entonces, en una hora se atiende ese tipo de operativa. En cuanto a capacidad de terminal, sí que estamos preparados, y en el campo de vuelo igualmente. A futuro, evidentemente, también podremos atender más. También es cierto que es un sector en el que las decisiones se van tomando muy poquito a poco y es difícil que todo confluya a la vez de un día para otro. Hay otro elemento, que es la dificultad que hay por parte de algunas compañías aéreas ahora mismo de incorporar aviones nuevos por las complicaciones que han tenido algunos fabricantes. Eso ha hecho que se retrase un poco la entrega de pedidos y que las compañías, ahora mismo, con una flota relativamente limitada, tengan que ir midiendo bien dónde colocan los aviones, porque no puedes tener un número mayor de rutas que aviones disponibles. Entonces, claro, no puedes crear rutas nuevas si no tienes aviones.

Seguimos trabajando en las mesas técnicas de conectividad y en los destinos con más posibilidades, que son Madrid, Valencia y Bilbao dentro de España y Londres y París de fuera del territorio nacional

-¿Y el de Córdoba, en ese sentido, es un aeropuerto competitivo?

-Sí, somos muy competitivos. El aeropuerto de Córdoba es uno de los aeropuertos con las tasas más bajas de la red de Aena. Tenemos, comparado con aeropuertos más grandes de la zona, en torno a un 46% más barata la tasa. Aena sacó el año pasado un paquete de incentivos que en nuestro caso nos favorece n dos particularmente. El primero, que es el reembolso del 100% de la tarifa de pasajeros de salida para toda aquella ruta nueva o pasajero adicional para aeropuertos de menos de 3 millones de pasajeros al año. Y el segundo incentivo es el 100% del descuento de la tarifa de seguridad para todos los pasajeros adicionales respecto de la temporada del 2023. Esto se traduce al final en una reducción del coste de en torno al 70% para la compañía. Al final la compañía paga algo menos de 2 euros por pasajero adicional. Como en el año 2023 no hemos tenido ese número de pasajeros, cualquier aerolínea que implante una nueva ruta lo va a poder aplicar. Este paquete de incentivos tiene una duración de 3 años.

Amelia Quintero, directora del Aeropuerto de Córdoba. / A. J. González

-¿Y después de esos 3 años seguiría siendo atractivo para las compañías?

-Sí, porque al final, independientemente de este paquete de incentivos, las tarifas del aeropuerto de Córdoba son de las más competitivas porque es un aeropuerto pequeño. Sin el incentivo ya somos un 46% más barato que otros aeropuertos mayores del entorno. Estamos hablando de casi la mitad de la tarifa y eso, claro, es un atractivo muy importante.

-¿Alguna de esas rutas potenciales es especialmente importante?

-Como importante sería, en el sentido de la posibilidad de abrirte a otra ruta, Madrid, porque tanto Madrid como Barcelona son dos de los hubs más importantes de Europa. Entonces, la posibilidad que tienes en un hub no la tienes en otro aeropuerto más pequeño. Tanto desde Barcelona como desde Madrid tienes opción a casi 200 destinos distintos, con una única parada. De hecho, la posibilidad que vamos a tener a partir de septiembre de conectar con muchísimos destinos no la tendríamos con otro aeropuerto que no fuese hub. Voy a ir al caso de Sevilla, que en 2013 el 70% del tráfico era nacional. Ahí se apostó por promover la conectividad con los grandes hubs europeos, primero Madrid y Barcelona, pero después también se va buscando Londres o Frankfurt, porque si una compañía ve que de forma indirecta le llegan muchos pasajeros de un sitio, estudia ya si poner una ruta directa y esto es un poco lo que se va a probar ahora.

El regreso de los vuelos comerciales no se hubiese podido conseguir sin la implicación de Aena y del resto de administraciones públicas y comerciales



-¿No lo tendríamos con la cercanía a Málaga o Sevilla?

-Lo bueno de salir desde Córdoba es que dejas el coche aquí, te montas en el avión y te olvidas. Es muy cómodo, y si viajas con la misma compañía te olvidas de la maleta, porque ellos se encargan de mover tu equipaje. Si ya te tienes que mover en coche a Málaga o Sevilla es un gasto más, entre el coche, aparcamiento, esperas y demás. Lo bueno de salir de Córdoba es que tienes la ciudad a seis minutos y un parking gratuito y en muy poco tiempo has facturado y estás a pie de avión. No es lo mismo que desplazarnos porque todo se encarece más si te mueves de ciudad y de provincia. Aquí todos colaboramos para dar facilidad al pasajero que saliese desde el aeropuerto de Córdoba y para ello se amplió y se reforzó el servicio de los autobuses, y se volverá a hacer porque fue una solución ad hoc. Se hizo para que el pasajero pudiese salir de su casa en autobús y llegar al aeropuerto a tiempo, sin tener que coger el coche.

-Para Londres se necesitará el control de pasaportes ¿Cómo va el trámite?

-Llevamos tiempo trabajando en ello, en la solicitud, la petición para hacer aeropuerto frontera exterior Schengen , que presenta Aena al Ministerio del Interior, porque el control de pasaportes es un servicio que presta Policía Nacional, luego está el control de aduana, que lo lleva Guardia Civil. Llevamos ya meses trabajando e esa gestión, pero no es inmediato, esto lleva tiempo y cuando llegue, la Policía Nacional tendrá que ver si tiene medios disponibles. No es una solución inmediata y que se pueda disponer de los medios inmediatamente. Lleva un tiempo, lleva un proceso que hemos iniciado, porque a futuro sí es necesario. Ahora mismo es cierto que no tenemos esa demanda de rutas internacionales, todavía no hay una compañía que se haya interesado por poner un vuelo fuera del espacio Schengen, pero la idea es tenerlo listo para que en el momento en que la primera compañía se interese, sepa que esa posibilidad existe. Ahora mismo podemos atender vuelos internacionales siempre que estén dentro del espacio Schengen, el impedimento o la dificultad sería si se tratase de un vuelo con Londres, pero la idea es que en el momento en que surja eso, o empecemos a mantener conversaciones con una compañía que las quiera poner, eso no sea un impedimento.

-Barcelona es la única ruta con vuelos regulares, ¿lo serán también Canarias y Mallorca?

-Nuestro objetivo es consolidar esas rutas que ya tenemos. Tanto Baleares como Canarias están dentro de nuestros destinos potenciales, probabilidades tienen. Pero, claro, también va a depender, evidentemente, de lo que surja a futuro y de la rentabilidad que ellos consigan. Si el índice de ocupación es elevado, si el avión sale lleno y vuelve lleno también, la rotación de la aeronave, todo eso va a ser la clave para que ellos mantengan las rutas.

Baleares y Canarias están dentro de nuestros destinos potenciales, pero que se queden va a depender de la rentabilidad que consigan, del índice de ocupación y de si el avión se llena

-¿Qué obras hay pendientes por ejecutar en el aeropuerto?

-Una de las inversiones que tenemos a corto plazo es la ampliación del parque de bomberos porque, como cambió la aeronave tipo que operaba en el aeropuerto, tuvimos que ampliar la plantilla acorde a los requisitos de la Organización de Aviación Civil Internacional. Como ahora tenemos más personal del servicio de salvamento y extinción de incendios en el parque, las instalaciones se nos han quedado pequeñas. Ahora mismo estamos en la fase de redacción de proyecto y esperemos que a futuro próximo acometamos la obra. Esa será la próxima inversión grande. También tenemos, a más corto plazo, una mejora de la pavimentación del parking 2, el que tenemos como desahogo, que ahora mismo está en pavimento en tierra. La próxima mejora será la del pavimento y más a medio plazo tenemos otra inversión en marcha para una renovación de mayor calado, que ya sería asfaltar todo el parking y poner marquesinas en todas las plazas. Ahora mismo tendremos también la mejora de la plataforma Bravo, donde estacionan las aeronaves de aviación general, vamos a mejorar la capacidad portante de la plataforma para poder albergar otra aeronave de categoría Charlie, más grandes, de mayor envergadura.

-Lleva casi un año al frente del aeropuerto, ¿qué balance hace?

-Muy positivo, evidentemente. La verdad es que he llegado en un momento óptimo desde el punto de vista de operaciones y de pasajeros. Ha sido un momento muy bueno, pero también he recogido el testigo de mi anterior compañera, de Sonia, y al final seguimos en la misma línea, de canalizar todo este trabajo con las instituciones locales, junto al Ayuntamiento, la Diputación, la Junta, TurEspaña o CECO, de aprovechar toda esta sinergia a través de la mesa técnica de conectividad y seguir en esta misma línea. La verdad es que es un momento dulce que aunque esté ocurriendo ahora, ha sido trabajo de mucho tiempo, de muchos años. El tener una infraestructura como esta lista no ocurre de un día para otro, han sido muchas actuaciones, la prolongación de la pista, la ampliación del terminal, la implantación del servicio AFIS, la publicación de la carta de aproximación, la inclusión de las reglas de los vuelos instrumentales y el marketing, que facilita a las compañías el trabajo para ver si una ruta les es rentable o no. Aunque ahora nos toque recoger los frutos, esto se plantó hace mucho.

