José Damas ha resultado reelegido por unanimidad secretario general del sindicato de sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO de Córdoba para los próximos cuatro años, en los que dirigirá el sindicato junto a la comisión ejecutiva, que también fue elegida por unanimidad y que ha quedado conformada por Encarnación Valera, José Antonio López, Leonor Urbano, Jaime López, Sandra Acaiña, Eduardo Almeda, Inmaculada de Bringas, Jesús Vargas, Antonia Artero, Víctor Manuel Jiménez, Asunción Castro, David Sánchez, Belén Muñoz y Beatriz Lorente, informa el sindicato en una nota de prensa.

En los últimos cuatro años CCOO ha "aumentado su representatividad hasta colocarse como el segundo sindicato con más representación en el sector sanitario", explica esta entidad, lo que le ha servido para "coger más fuerza, más energía para seguir atacando las políticas privatizadoras de la Junta de Andalucía". En este sentido, José Damas, tras su reelección, explica que no "podemos permitir" que la Consejería de Salud "vaya derivando dinero público a la privada con tal descaro, hasta mil millones de euros, que luego no se traducen en una reducción de las listas de espera y, encima, los profesionales que trabajan en la privada están en unas condiciones laborales pésimas”.

José Damas, reelegido secretario general de sanidad de CCOO de Córdoba. / CÓRDOBA

Además, el responsable sindical ha indicado que va a trabajar por recuperar la plantilla del SAS. “En los tres últimos años hemos perdido 1.329 profesionales y nos preocupa que los hospitales de la antigua Agencia Sanitaria -Montilla, Puente Genil y Peñarroya-Pueblonuevo, además de el de Palma del Río, estén infrautilizados y se estén quedando en meros centros de salud porque como centros de especialidades los están dejando sin cartera de servicios y los pocos profesionales que están dejando los llevan de un sitio a otro porque realmente ni tienen contenido funcional ni tienen personal suficiente para cubrir esa necesidad que tiene ese centro”, continúa Damas.

Dependencia y ayuda a domicilio

Por otra parte, Damas ha afirmado que “no podemos permitir que la dependencia, que es un pilar fundamental del estado de bienestar, no tenga una financiación acorde a las necesidades de las personas dependientes y no solo vamos a seguir insistiendo en mayor financiación tanto a nivel estatal como andaluz”. En este ámbito, CCOO también va a pedir que "se revisen las órdenes que regulan las residencias, que son de 1997 y 2007 porque hoy las necesidades son otras y con el personal que hay actualmente no se puede atender las necesidades de las personas residentes”.

Por lo que respecta a la ayuda a domicilio, el responsable sindical ha criticado que las empresas, sobre todo las privadas, sigan incumpliendo el convenio colectivo de ayuda a domicilio de Andalucía. “Queremos que la ayuda a domicilio se gestione directamente desde los ayuntamientos o empresas públicas. Si hay grandes ayuntamientos como el de Puente Genil, e incluso más pequeños como el de Montalbán, que la están gestionando y es viable, el resto de pueblos lo pueden hacer y seguramente vamos a reducir costes y vamos a hacer una mejor gestión que repercuta en mejoras laborales y en mejorar la atención a las personas usuarias”.

“Y sobre todo, vamos a seguir siendo un sindicato cercano a la afiliación y a los trabajadores y trabajadoras. Queremos seguir trabajando el día a día, atendiendo sus problemas diarios, ofreciéndoles formación, pero a la vez, vamos a hacer mucho hincapié en la mejora de las condiciones laborales y económicas, esos son nuestros objetivos de aquí a futuro”, ha concluido.