'Edilquivir', 'Victorius', 'Hisla', ¿pero qué es esto?

Ofensivo no, pero bonito tampoco. El alcalde, José María Bellido, y la afición cordobesista han aplaudido pese a su borbónica sonoridad el nuevo nombre comercial del estadio de fútbol: el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba. Aunque el anfiteatro siga siendo descapotable y la entrada, un lodazal cuando llueve, el naming partner (¿de verdad no hay palabra en español para esto?) supone un espaldarazo económico del Reino de Baréin a la entidad blanquiverde. Victoriosos, pues, nos sentimos si estamos hablando de pasta y futuros éxitos deportivos. Amén.

La del estadio no ha sido la única aportación léxica de esta semana al diccionario cordobés, que ha visto cómo el Ayuntamiento se ha sacado del cajón el proyecto Edilquivir, un juego de palabras formado por Edil (el nombre de los fondos que suceden a los Edusi en la Unión Europea) y quivir (de Guad-Al-Quivir, el río grande que circula por las venas de Córdoba). El primer edil (entiéndase aquí edil como concejal y no como fondo europeo) plantea en Edilquivir un proyecto de transformación social del distrito Sur con el eje central del río como inspiración. «Llevamos décadas hablando del río y de las dos realidades a ambas orillas y queremos pasar de las palabras a los hechos», dijo Bellido en la presentación del proyecto.

A Europa le vamos a pedir 17 de los 20 millones con los que se ha presupuestado la iniciativa que incluye nueve actuaciones, la mayoría de gran solera. Algunas incluso han recibido en otras ocasiones ayudas europeas (fondos Next Generation, fondos Edusi...), pero no se han ejecutado por diversos motivos, fundamentalmente, por la escasa agilidad administrativa de Capitulares y la falta de diligencia política. Por ejemplo se han incluido en el Edilquivir la construcción de un complejo residencial para jóvenes con escasos recursos en uno de los solares de Miraflores (ya nos van quedando menos); la segunda fase de reforma del estadio San Eulogio; la construcción de un paseo fluvial desde el puente de San Rafael a la Alameda del Obispo, o el arreglo del circuito del parque Cruz Conde, entre otros. La oposición ha aplaudido la iniciativa aunque sea de proyectos antiguos porque es lo que Europa valora (que no se inventen ex profeso para presentarlos, vaya) y la ubicación geográfica elegida (en dos de los 15 barrios más pobres de España), pero ha pedido más participación y mayor eficacia en la gestión para no perder, si llegan, ni un euro de Europa.

PSOE, Hacemos y Vox andan locos de contentos (entiéndase la ironía) porque esta semana, después de meses de sequía, han sido llamados dos veces a consultas por el gobierno local (alabada sea la democracia). Además de por el tema de los fondos EDIL, se han reunido para hablar del reglamento orgánico del pleno, aunque lo cierto es que el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, llegaba ya al encuentro con un pacto cerrado con Vox, en el que acuerdan un recorte sustancial de las intervenciones de la oposición en las sesiones.

Los que no han sido llamados a capítulo y han mostrado su enfado por ello han sido los componentes de las comisiones de Cruces, Patios y Feria, que han visto cómo el delegado Julián Urbano aprobaba esta semana las bases de los tres certámenes del Mayo Festivo sin reunirlos otra vez. Entre las novedades aprobadas para este año destacan una reducción del volumen de la música en las cruces (está por ver si se cortará en la siesta) y más medidas antibotellón; la inclusión de los patios conventuales como nueva categoría del concurso (algo que no ha gustado al PSOE porque dice puede poner en riesgo la declaración de la Unesco); y la reducción del tiempo que tendrá una caseta incumplidora que haya sido amonestada para presentar alegaciones. Queda por saber cuándo tendrá a bien el Ayuntamiento plantar los 164 árboles comprometidos y si habrá consulta popular para preguntar algo que prácticamente nadie quiere salvo algunas casetas populares y que otros no necesitan porque ya gozan de ese privilegio: mantener las instalaciones en El Arenal todo el año. A ver, dónde vamos a hacer los peroles.

La última aportación de la semana al diccionario cordobés ha llegado de la mano del proyecto Hisla, que se estrena en el solar del antiguo cine Andalucía llamado a convertirse en un auténtico vergel. Es Hisla, -así con hache-, porque se trata de crear islas verdes en el Casco (H)istórico de donde se coge prestada la letra muda. Como ven el inventor de palabras del Ayuntamiento está que se sale.

Suscríbete para seguir leyendo