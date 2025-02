El segundo investigado por el apuñalamiento del joven en El Arenal ya ha declarado ante la Fiscalía de menores que no fue consciente de la agresión hasta que no vio el cuchillo en manos de su acompañante. El menor continúa en libertad. Por otro lado, la Asociación de Familias del Alumnado del CEIP López Diéguez han llegado a un pacto y han decidido no dar móviles a sus hijos hasta que no cumplan los 16 años. Y en el ámbito religioso, el Obispado de Córdoba ha acordado suspender la actividad de la pro hermandad de la Salud de Puerta Nueva y destituir a su hermano mayor, Rafael Cano.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Deportes