Estos son los 9 proyectos de 'Edilquivir', la estrategia para el distrito Sur que busca fondos de la UE

Edilquivir, la iniciativa con la que el Ayuntamiento de Córdoba aspira a lograr 20 millones de euros de financiación europea de los nuevos Feder (Estrategia de Desarrollo Integral Local), incluye un total de 9 proyectos, muchos de los cuales están diseñados desde hace tiempo e incluso han logrado financiación europea en anteriores convocatorias, pero por distintos motivos no se han llevado a cabo. Esto lejos de ser un problema puede ser una baza, ya que esta convocatoria en concurrencia competitiva premia que los proyectos presentados estén maduros y no se hayan inventado ex profeso para la ocasión. Los EDIL a los que aspira el equipo de gobierno están destinados a sufragar iniciativas vinculadas con la sostenibilidad medioambiental, social y económica en zonas con renta más baja que la media de la ciudad, por eso se centrarán en el distrito Sur y el río.

El alcalde, José María Bellido, ha sostenido este jueves en la presentación del proyecto que el equipo de gobierno "busca mejorar la calidad de vida de los cordobeses, con una Córdoba más verde e inclusiva y con más oportunidades de empleo". "Llevamos décadas hablando del río y de las dos realidades a ambas orillas y queremos pasar de las palabras a los hechos", ha añadido.

Estos son los 9 proyectos que se incluyen en Edilquivir:

Accesibilidad a la Torrecilla

El primero de los proyectos incluidos en Edilquivir busca mejorar la accesibilidad sostenible entre el barrio del Guadalquivir y el polígono de la Torrecilla con la construcción de un carril ciclista y una plataforma que permita el acceso peatonal a la zona industrial. Se trata de algo muy demandado tanto por los vecinos del distrito Sur como por los trabajadores del polígono. Este proyecto tiene un presupuesto de 971.500 euros.

Polígono industrial de la Torrecilla-Amargacena en Córdoba, en una imagen de archivo. / A.J. GONZÁLEZ

Alameda del Obispo

En segundo lugar, Edilquivir incorpora un proyecto con solera pero que el Ayuntamiento no había logrado poner en marcha todavía pese a haber contado en su momento con financiación europea, como es la revitalización del camino de Alameda del Obispo, presupuestada en 1,7 millones de euros.

El Guadalquivir a su paso por Córdoba en una vista aérea de la ciudad. / CÓRDOBA

Se trata de la construcción de un paseo fluvial que arrancaría desde el puente de San Rafael en adelante y que dejaría fuera la reforma de la avenida del Alcázar, que sí se incluía en el proyecto original porque esta zona supera la media de renta de Córdoba (uno de los ítems que exige la UE con estos fondos que premian la vertiente social de los planes). El alcalde ha explicado que en cualquier caso el Ayuntamiento haría con fondos propios ese tramo.

Parque Cruz Conde

En tercer lugar, Edilquivir incluye la rehabilitación del circuito deportivo Parque Cruz Conde, presupuestada en 1,6 millones, y que es una revisión más ambiciosa del proyecto que quiso hacerse con fondos Next Generation y finalmente no se ejecutó.

Un grupo de corredores en el Parque Cruz Conde. / A.J. GONZÁLEZ

El proyecto prevé, entre otras cuestiones, intervenir en el circuito para hacerlo accesible, crear un nuevo espacio infantil, mejorar la evacuación de aguas del parque o dotarlo de una señalización adecuada.

Por otro lado, se aspira a desarrollar un proyecto amplio de reparación del viario público y los parques infantiles del barrio del Guadalquivir, presupuestado con 1,5 millones.

Área de actuación y proyectos de 'Edilquivir'. / Ramón Azañón

Viviendas para jóvenes

Asimismo, se quiere atender una de las grandes necesidades de la población joven con la construcción de un conjunto residencial para chicos con recursos limitados. Los planes del Ayuntamiento pasan por levantar este complejo de viviendas en el solar de Miraflores que hay en frente del C3A. Este sería el proyecto más ambicioso en lo económico del Edilquivir presupuestado con 8,8 millones de euros y forma parte del llamado Plan Vives con el que Vimcorsa prevé la construcción de 600 viviendas en toda Córdoba.

Acondicionamiento de los solares ubicados en la zona de Miraflores. / CÓRDOBA

Reforma del San Eulogio

Además, se ha incorporado la segunda fase de la reforma del campo de fútbol de San Eulogio, que no ha dado comienzo y necesita una finalización de 1,4 millones para la conclusión de la instalación deportiva. Tras el final de una primera fase de obras en el San Eulogio quedó pendiente una segunda fase, para la que ahora se pide financiación y que se centrará en la construcción de las gradas (dando como resultado un espacio con 1.075 plazas, más otra veintena para espectadores en sillas de ruedas) y del edificio de administración y entrada con aseos y salas múltiples que podrán tener uso deportivo o social, así como en todo el vallado del campo.

Vista del estadio de San Eulogio, con la pista de césped artificial. / CHENCHO MARTÍNEZ

Completaría este proyecto la construcción de un centro social de Servicios Sociales, presupuestado con 2,9 millones.

Programa de emprendimiento

Asimismo, se quiere desarrollar un proyecto de emprendimiento y empleo dotado con 1 millón de euros, en el que se lleven a cabo talleres y se impartirá formación en el distrito Sur. Este programa lo llevaría a cabo el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec). Y, por último, se pretende lanzan una plataforma tecnológica de capacitación para la ciudadanía presupuestada en 90.800 euros.

