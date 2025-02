El PP exige financiación del Estado para la rehabilitación del Museo Arqueológico de Córdoba

La senadora del Partido Popular de Córdoba, Cristina Casanueva, ha denunciado este viernes que "el Gobierno de Pedro Sánchez una vez más vuelve a fallar a los cordobeses, en este caso en una infraestructura cultural como es el Museo Arqueológico de Córdoba, un equipamiento de vital importancia para poner en valor el rico patrimonio arqueológico que actualmente está en los almacenes del museo”.

Según informa el PP, la senadora ha afirmado que “es intolerable que, mientras la Junta de Andalucía, que gestiona el museo, ha solicitado en reiteradas ocasiones una reunión con el ministerio para aclarar los detalles del proyecto, el Gobierno de Sánchez les haya dado largas". La senadora se pregunta a qué responde "esa postura de oscurantismo, cuando siempre habido una buena relación entre administraciones".

Para Casanueva, "el Gobierno de Sánchez deja a Córdoba en la más absoluta indefensión en cada uno de los proyectos que tiene pendientes desde hace años". Según la senadora, "este caso se suma a otros como la conversión en autovía de la N-432, la Variante Oeste de Córdoba, el aumento de la capacidad eléctrica en la provincia, y las infraestructuras hidráulicas".

Sin presupuestos

Recuerda Casanueva que "no hubo Presupuestos Generales del Estado en 2024 y parece que tampoco los habrá en 2025, y esta falta de acción del Gobierno en lo más esencial de un Ejecutivo está lastrando las inversiones que Córdoba necesita y el desarrollo económico y social de nuestra provincia".

Para la senadora popular, "lo del Museo Arqueológico es una auténtica tomadura de pelo a los cordobeses, a la cultura y la historia de esta provincia”, y ha recordado que la rehabilitación del Palacio de los Páez de Castillejo "no es solo una cuestión de espacio, sino también de dignidad y de justicia para con la historia que representa".

El Grupo PP en el Senado, a iniciativa de Casanueva, ha registrado una batería de preguntas y solicitudes de información sobre este proyecto “ante la opacidad del Gobierno con respecto al proyecto, plazos y sobre todo financiación”.

Financiación

Sobre la financiación del proyecto, Casanueva ha recordado cómo es una respuesta parlamentaria a los senadores del PP de Córdoba "ya dejaban caer que las obras dependerían de la disponibilidad presupuestaria". Y en ese sentido, Casanueva señala que "si no hay presupuestos, no se pueden hacer obras ni ejecutar proyectos. Y así no podemos seguir durante más tiempo. Si el Gobierno no es capaz de hacer su trabajo, que disuelva las Cortes y convoque elecciones".

La senadora cordobesa ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "cumpla con sus promesas y que, de una vez por todas, destine los recursos necesarios para iniciar las obras".

"No podemos permitir que un proyecto tan importante después de tantos años, lo guarden en un cajón por la falta de responsabilidad de un Gobierno que sigue anteponiendo los intereses de los independentistas, a la del resto de españoles, y en este caso, anteponiendo los chantajes de los independentistas a la conservación de nuestra cultura en Córdoba", ha señalado Casanueva.