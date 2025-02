«Estamos en contra de la tasa turística, sería perjudicial para nosotros»

-¿Con qué retos, con qué objetivos asume este cargo?

-Bueno, sobre todo, con el de velar por los hoteles, por el sector, para darle todo lo que podamos e intentar tener una buena interlocución con las administraciones.

-¿Cuáles son los problemas fundamentales que tiene el sector del alojamiento en Córdoba?

-Yo creo que el principal es que tenemos una temporada muy corta. Nosotros, de 12 meses que tiene el año, realmente buenos son cinco. El resto de los meses los tenemos que capear como podemos. No podemos vivir de los fines de semana, que son los que más o menos llenan los hoteles. Tenemos una fuerte demanda, pero lógicamente los precios no podemos dispararlos, porque tampoco sería bueno.

-Ante eso, desde una asociación como esta, ¿qué pueden hacer? ¿Qué herramientas tienen?

-Bueno, pues herramientas tenemos pocas, porque nosotros lo que necesitamos es que las administraciones nos ayuden. El turismo viene a Córdoba como si fuese una ciudad dormitorio, para una noche. Se creen que en una noche se ve Córdoba y necesitamos ayuda en el sector para eso, para que el turismo cuando llegue a Córdoba sepa que no tiene que estar aquí un día, que necesita estar dos o tres. Eso es lo principal.

-Al hablar de ayuda se refiere a promoción.

-A la promoción, a una promoción mayor de Córdoba.

-Hay otro asunto del que últimamente también se está hablando mucho, no solo en Córdoba, sino en todas las ciudades turísticas, que es el de los apartamentos y viviendas turísticas. ¿De qué manera les está afectando?

-Bueno, afecta mucho. Porque, bueno, si son legales, nosotros vamos con ellos porque es como si fuera un hotel más. Pero las viviendas ilegales sí son las que nos están haciendo mucho, mucho daño. Está el decreto de la Junta de Andalucía, que faculta a los ayuntamientos para ordenar esta actividad, parece ser que en Málaga ya se está haciendo y confiamos en que se haga lo mismo aquí en Córdoba.

-¿Se refiere a no conceder licencia de ningún tipo si el establecimiento no cumple unas determinadas características, no?

-Sí.

-¿Qué características debería tener? ¿Cómo cree que se debería regular eso mejor?

-Bueno, regularlo... Principalmente, no se pueden dar tantos permisos como se están dando a lo loco. A nosotros nos exigen en los hoteles unos metros, unas condiciones, unos requisitos y creemos que a ellos también se los deberían exigir. No puede ser que en un bloque de pisos, tenga ascensor o no, tenga los mismos reconocimientos que tenemos nosotros. Así que, un poco habría que regularlo.

-En Córdoba, la turistificación de la que tanto se habla y de la pérdida de identidad de las zonas antiguas, ¿se está notando también?

-Hombre, el ir y venir de las maletas en el casco antiguo ya no es para ir a los hoteles, ya es algo que además te desilusiona, ver que, en concreto aquí, la puerta del hotel es una zona de encuentro de los propietarios de las viviendas a recoger a sus huéspedes. Yo no tengo nada en contra de los huéspedes ni del empresario, pero sí me gustaría que realmente fuera empresario, que no sea una persona que tiene tres pisos, que los ha encontrado baratos y que ahora lo está vendiendo y se está beneficiando de algo por lo cual no paga a la ciudad, ni impuestos ni nada.

-También está siendo objeto de debate la tasa turística. ¿Cuál es la opinión de Aehcor?

-Nosotros estamos totalmente en contra la tasa turística porque va a gravar principalmente a los andaluces porque, además, nosotros somos los que más viajamos dentro de nuestra comunidad. Nosotros creemos que eso es inviable. No creemos que funcione, ya tenemos varios ejemplos que lo demuestran. Creemos y deseamos que no se ponga, porque eso sería perjudicial para nosotros también.

-Una de las cosas que decía es que quienes iban a pagar esta tasa eran los turistas oficialmente alojados, ¿no?

-Claro. No sería justo que un cliente que ya viene al hotel, encima tenga que pagar una tasa, y un cliente, como son los de los autobuses que llegan a pasar el día en Córdoba, no paguen esa tasa, cuando ellos son, principalmente, los que nos traen el ruido, la suciedad y todo lo que Córdoba no quiere. Nosotros queremos un cliente de hotel, pero que esté varias noches, que disfrute de la ciudad, que la patee. No es justo cobrar esa tasa a nuestros clientes y a los que vengan a pasar el día, no.

-Otro asunto del que se habla a menudo es la dispersión de las asociaciones que representan al sector turístico de Córdoba. Están ustedes por un lado y, por otro, Hostecor. ¿En qué momento está esa relación?

-Bueno, siempre hemos ido juntos. Lo que pasa es que llegó un momento en que lógicamente el hospedaje es una cosa, luchamos por una cosa, y el sector de restaurantes y bares es otra. Pero no descartamos en algún momento unirnos. Pero, lógicamente eso es algo que tendríamos que madurar todavía.

-Ahora se habla de un nuevo proyecto de Escuela de Hostelería ¿Cómo recibe Aehcor esa idea?

-Es muy buena la idea, porque desgraciadamente en el tema del empleo lo estamos llevando muy mal, indistintamente a que se haya firmado la subida salarial, que ha sido del 3,3%. Se siguen necesitan profesionales de todo tipo que tengan una base, una formación.

-¿Tienen intención de participar de alguna manera con el proyecto?

-Bueno, sí. Nosotros estamos pendientes de que nos lo pidan. Estaríamos encantados de colaborar con ellos, de ayudarle, de facilitarle todo lo que podamos.

-Otro ámbito en el que también se está apostando, o se dice que se está apostando mucho en la ciudad, es el de los congresos. ¿Se está notando ya esta doble oferta en congresos que hay en Córdoba, del centro de convenciones y del Palacio de Torrijos?

-Se está notando. Lo que pasa es que yo creo que la información de las fechas de los congresos nos está llegando tarde. Normalmente nos llega tarde porque, bueno, contando con que los touroperadores trabajan prácticamente a 8 o 9 meses vistas, incluso a un año para hacer su reserva, cuando ya quieren organizar un congreso con 4 meses, con 3 meses, ya vamos tarde. Creo que se debería promocionar con más tiempo, porque a nosotros nos interesa mucho el cliente de congresos.

