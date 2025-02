Sindicatos y patronal firman el nuevo convenio de Transporte de Viajeros por Carretera de Córdoba

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha rubricado esta tarde el nuevo convenio de Transporte de Viajeros por Carretera que tendrá vigencia de tres años, con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026.

El convenio firmado hoy establece una subida salarial del 13% para los tres años de vigencia, repartida entre un 8% para 2024, que las empresas deberán abonar en el plazo de 60 días a partir de la publicación del convenio en el BOP, un 2% para 2025 y un 3% para 2026.

Además, el acuerdo modifica el cobro de la antigüedad y establece que se percibirá en quince pagas anuales, y quedará topada en tres quinquenios a 75 euros cada uno de ellos en el año 2024, 80 euros en 2025 y 85 euros en 2026. Igualmente, se establece un plus de vinculación para los trabajadores que viniesen cobrando en concepto de antigüedad una cantidad superior a la estipulada en este artículo. Este plus no será compensable ni absorbible por ningún otro concepto salarial.

Por otra parte, el nuevo convenio ha introducido cambios en cuanto a la jornada mínima ordinaria que será de siete horas diarias, incluso en el supuesto de que las realizadas fuesen inferiores. Como excepción, el trabajador que en una jornada se dedique exclusivamente a realizar transporte escolar regular, en esa jornada en concreto la jornada mínima ordinaria a considerar será de seis horas, incluso en el supuesto de que las realizadas ese día fuesen inferiores.

Foto de familia tras la firma del convenio. / Córdoba

También se modifican los permisos retribuidos introduciendo cinco días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja a de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella. Además, se contemplan dos días por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo se ampliará en dos días.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba señala que el convenio está lejos de las pretensiones del sindicato, pero, aunque no es el mejor posible, sí desbloquea la negociación y abre la puerta a futuras mejoras.