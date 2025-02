La Policía Nacional en Córdoba cuenta ya con los nuevos módulos de expedición múltiple de DNI

La Policía Nacional, en su Oficina de Documentación en Córdoba, cuenta ya con los nuevos módulos de expedición múltiple (DNI exprés), donde podrán renovar el DNI todas aquellas personas que se encuentren en periodo de renovación del DNI (dentro de los últimos 180 días de vigencia) y no tengan que modificar dato alguno.

Según informa la Policía, esta medida posibilita la atención simultánea de dos personas por un único expedidor en el tiempo, equivalente a una expedición de DNI estándar, manteniendo en todo momento la privacidad de cada ciudadano.

Un aspecto importante del proyecto es la garantía que ofrece al ciudadano la obtención in situ de la fotografía, ya que ello incrementa la seguridad de la expedición y descarta así cualquier duda sobre la imagen del titular, evitando usurpaciones de identidad.

A su vez, incluye la captura de otros datos biométricos en el mismo instante de su renovación, y está equipado con una pantalla que permite al interesado personalizar la contraseña para acceder a los certificados electrónicos, lo que le facilita poder renovarlos en ese mismo instante.

Excepciones

No obstante, hay determinados casos concretos en los que no será posible la renovación del mismo en los DNI Exprés: en el caso de ser la primera inscripción, en caso de pérdida o sustracción, al no poder portarlo de manera física, o bien en el caso de que las impresiones dactilares no se lean de manera correcta.

Del mismo modo, en el marco del Plan de Identidad Digital activado por la Policía Nacional con el objetivo de agilizar y facilitar este proceso a la ciudadanía, se ha ampliado la posibilidad del pago con tarjeta a través de los TPV instalados en las Unidades de Documentación, ya que hasta ahora solo se podía abonar la tasa online en el momento de solicitar la cita.

Este sistema de pago es válido para las tarjetas más usadas por los ciudadanos o dispositivo móvil con tecnología EMV contactless. Este proyecto ayudará a reducir el manejo de efectivo, al tiempo que fomenta la evolución hacia una experiencia digitalizada, simplificando procesos y haciéndolos más eficientes y cómodos, tanto para los trabajadores como para los ciudadanos.