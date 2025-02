La gripe aviar y el virus del Nilo centran las investigaciones en zoonosis y enfermedades emergentes

El virus del Nilo y la gripe aviar son dos de las enfermedades emergentes en las que los investigadores están prestando especial atención en los últimos años y tras el caos que generó el covid-19, que tampoco se ha dejado de investigar. Así se ha dejado de manifiesto en la inauguración del primer Congreso Internacional Enzoem, que se celebra en el rectorado de la Universidad de Córdoba con el lema Enfermedades emergentes: nuevos horizontes desde una perspectiva One Health.

Dentro de la zoonosis hay muchísimos tipos de enfermedades y 190 expertos se reúnen este jueves en Córdoba para intentar arrojar luz sobre un tema de investigación que abarca la salud pública. La directora de la unidad de investigación en Zoonosis y Enfermedades Emergentes de la UCO, María Ángeles Risalde, asegura que el virus del Nilo Occidental y la gripe aviar son dos de las enfermedades en las que los investigadores se están centrando en los últimos años. El virus del Nilo especialmente en Andalucía, por su condición geográfica y su clima, y la gripe aviar como posible próxima pandemia mundial, según alertan algunos expertos, aunque esto, como pasó con el Covid, sea impredecible.

En el congreso, inaugurado por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y representantes de la Universidad, se abordan enfermedades infecciosas que pueden ser transmitidas por vectores (la malaria o la fiebre del Nilo) en las que "hay un incremento cada vez mayor", alerta Risalde.

Asimismo, los expertos abordan las enfermedades transmitidas por alimentos, como los brotes de listeria, que son "relativamente constantes". Los expertos siguen trabajando en el SARS-CoV-2 y en la parte ambiental, con los tóxicos y contaminantes que "cada vez tenemos algunos contaminantes que son más prevalentes en distintos productos, algunos de ellos incluso están en productos alimentarios, por ejemplo latas de conserva.

Globalización y control sanitario

"No podemos olvidar aquellas enfermedades que están en países en vía de desarrollo, por ejemplo en el continente africano que ahora mismo no hay prácticamente ningún sistema de vigilancia y que en un mundo globalizado pueden saltar a países desarrollados y no lo hemos controlado como no ha pasado en otras enfermedades", alerta también la experta antes de la inauguración del congreso.

Risalde también ha opinado sobre la posibilidad de que países como Estados Unidos o Argentina abandonen la Organización Mundial de la Salud, un duro golpe para la salud pública global. "Son países que están considerando que no es un problema suyo cuestiones que son de ámbito global, que una persona puede estar infectada hoy en Estados Unidos y mañana llegar a Rusia o en pocas horas sin ningún problema y ni siquiera ha habido tiempo a que se produzca una incubación del virus, con lo cual es indetectable, así que deberíamos estar trabajando todos en un mismo enfoque", señala.

Para el consejero de Universidad, las enfermedades emergentes "son un riesgo que tenemos ahí y además con nuestra situación geográfica con la proximidad con África es un riesgo todavía mayor", ha dicho durante la inauguración del encuentro, sin dejar atrás las enfermedades que afectan, por ejemplo, a la agricultura y la ganadería.

Villamandos ha recordado que esta unidad de investigación de la UCO ha dado pie a la creación de un nuevo centro andaluz de investigación en enfermedades emergentes, donde participan cuatro consejerías, la Universidad de Córdoba y Fibico como uno de los pasos más sólidos en la materia que han dado las administraciones públicas.