El Ayuntamiento garantiza la plantación de árboles en El Arenal y fía la consulta popular a lo que diga la comisión de Feria

El gobierno municipal garantiza que la plantación de 164 árboles en la Feria de Córdoba comprometida para este año se va a llevar a cabo y lamenta que el presidente de la asociación de Casetas Populares, Alfonso Rosero, y el grupo municipal del PSOE pongan en duda algo que saben que ya está en contratación. El delgado de Fiestas, Julián Urbano, ha rechazado que se haga "espoíler de algo que ya sabían que está en contratación y que se va a hacer". En este sentido, el concejal del PP garantiza que una vez que este departamento municipal priorice ese expediente se sacará a licitación pública y se adjudicará. Respecto a la plantación, eso sí, indica que se respetará el periodo más adecuado para cada especie.

Por otro lado, Urbano también sale al frente de las críticas que algunos colectivos han vertido respecto a las bases de Feria y de que no se hubieran dado a conocer a la comisión. El delegado de Fiestas explica que la comisión se reunió nada más concluir la Feria del año pasado y que ya ahí los colectiuvos hicieron sus propuestas. En base a ellas, el gobierno local elaboró un primer borrador de bases que les fue remitido en el mes de octubre. Entonces solo el Consejo del Movimiento Ciudadano volvió a hacer propuestas y cambios de dicho borrador, algunas de las cuales se han incluido finalmente en las normas aprobadas por la junta de gobierno local. "Para nada se puede decir que no ha habido diálogo", defiende Urbano.

Consulta popular

Como ya avanzó ayer el alcalde, José María Bellido, la comisión de Feria se reunirá en los próximos días para abordar, entre otras cuestiones, la petición de hacer una consulta popular sobre la posibilidad de que las casetas permanezcan instaladas en El Arenal a lo largo de todo el año para abaratar los costes de instalación y montaje.

Cabe recordar que la propuesta de hacer un reférendum sobre esta cuestión partió de una reunión de la comisión de feria en la que Alfonso Rosero expresó sus quejas por el modelo de feria y advirtió que de seguir igual sus asociados no montarían caseta este año. La idea de mantener estructuras fijas en El Arenal tiene tambien sus detractores, ya que impediría mantener el uso tradicional como lugar de ocio del recinto ferial en Córdoba. Urbano explica que en la comisión se tratará este tema y que se acodará democráticamente si hacer o no la consulta popular, y ha pedido a Rosero que "si el resultado que resulte de la votación del resto de miembros de la Comisión de Feria no es el que él planteo en su hoja de ruta sea coherente con lo que dijo y no monte sus casetas en la Feria de este año"