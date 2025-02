El PSOE de Encinarejo reclama al Ayuntamiento de Córdoba la titularidad del consultorio de salud

El portavoz socialista en la ELA de Encinarejo, José Antonio Arenas, llevará al Pleno de la próxima semana una moción que pide ampliar el “cartel de la vergüenza” instalado en el centro de la localidad para denunciar "la negativa" del gobierno local de Bellido de devolver la titularidad del consultorio de salud. En una nota de prensa, el PSOE asegura que se ha reclamado en múltiples ocasiones esa devolución y que también lo ha hecho el presidente de la ELA, Francisco Franco de Vox.

“El alcalde de Córdoba, el señor Bellido, no devuelve este consultorio médico al pueblo de Encinarejo con el silencio cómplice del exalcalde, el señor Madruga, mientras que la Junta de Andalucía a través de la Delegación de Salud no asume la limpieza del edificio ni la financiación de la misma", ha expresado el edil. "No te doy el edificio, pero lo pagas tú; a los vecinos y vecinas de Encinarejo les cuesta caro el PP”.

El socialista ha recordado que el consultorio fue financiado en 2010 por el Gobierno de Zapatero, pero los criterios técnicos esgrimidos entonces hacían necesaria la adjudicación a través de una mesa técnica del Ayuntamiento de Córdoba y la cesión temporal del suelo destinado a este fin mientras se realizaba la obra y se ponía a disposición de la Consejería de Salud. “Sorprendentemente en el año 2025, del edificio sigue como titular del Ayuntamiento de Córdoba”, ha afirmado Arenas.

Contrato de limpieza

Por otra parte, Arenas ha denunciado que la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, en manos del PP y competente en las tareas de limpieza del consultorio a través de un convenio por el que la ELA de Encinarejo se hacía cargo de la limpieza a cambio de 7.000 euros al año, “se ha negado a firmar la renovación del mismo y ahora exigen un nuevo documento administrativo de titularidad del edificio, documento que es imposible aportar porque el alcalde de Córdoba se niega a devolver la titularidad”. “María Jesús Botella, también del Partido Popular, utiliza esa excusa para negarse a firmar el convenio, lo que nos lleva a la situación absurda y bochornosa de que es el Ayuntamiento de Encinarejo el que está limpiando el Consultorio Médico cuando la obligación es de la Junta de Andalucía”, ha concluido Arenas.