El PSOE critica las novedades de las bases de la Feria y reclama la plantación de árboles prometida por el PP

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba asegura que el gobierno local ha aprobado las bases de la instalación de casetas de la Feria de Córdoba "sin escuchar a los colectivos, aunque digan lo contrario" y ha citado al Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), que mantiene la misma tesis, para justificar esta acusación. La concejala Alicia Moya ha recordado que la última comisión de Feria se reunió en junio del 2024, lo que demuestra a su juicio que el Partido Popular no tiene interés en que los colectivos sociales participen en la organización de la cita, al tiempo que ha reclamado las mejoras prometidas el año pasado por el PP en cuanto a la plantación de árboles en El Arenal y el soterramiento de cableado eléctrico.

Además, los socialistas entienden que las bases llegan tarde y no afrontan los grandes retos de la Feria de Mayo. "En 6 años de mandato no han sido capaces de poner en marcha ni siquiera una ordenanza de feria que daría fuerza jurídica a las decisiones que se tienen que tomar respecto al montaje o desmontaje de casetas", ha indicado Alicia Moya.

La concejala considera que, pese a que una ordenanza aportaría solidez legal cuando, por ejemplo, se incumplen las bases, el gobierno local no impulsa su elaboración para "no tomar decisiones sobre el modelo de Feria" y no aplicar el dictamen que ya se aprobó en 2028. Con esta actitud, lamenta, "se aplazan las decisiones de calado abriendo una y otra vez debates que ya se habían zanjado".

Crítica con las novedades

El PSOE critica, además, algunas de las novedades incorporadas a las bases de Feria de 2025, como que los huecos que queden libres en El Arenal serán adjudicados por estricto orden de inscripción a las nuevas casetas. Esta decisión, considera Moya, no va a frenar la deriva de pérdida del número de casetas y puede generar también problemas. Por ejemplo, qué pasaría -cuestiona la concejala del PSOE- si el hueco libre ha quedado en la portada y quien lo solicita es una disco-caseta. "¿Se le daría?", pregunta.

Por otro lado, la concejala del PSOE ha citado algunas promesas incumplidas del equipo de gobierno respecto a la Feria de Mayo, entre ellas la celebración de un referéndum para decidir si permitir la instalación de casetas durante todo el año en El Arenal: "Es una ocurrencia del alcalde que se dejó llevar por una propuesta de un debate ya cerrado en el dictamen", ha comentado Moya, que ha pedido "valentía" al equipo de gobierno para "reglamentar al menos lo que tenemos". Por ejemplo, muchas más casetas jóvenes de las 6 que permiten las bases.

Otro problema de la Feria de Mayo, señala el PSOE, es "la eterna reclamación" para la adecuación de infraestructuras en El Arenal, entre las que destaca el soterramiento de cableado eléctrico o la plantación de arbolado para incrementar las sombras. Asimismo, Moya ha recordado también al alcalde su promesa de dar a todos los caseteros una capa de suelo de hormigón y pre conexión eléctrica y de saneamiento para abaratar los costes de montaje.

Coincidencia de fechas en El Arenal

Por otro lado, el PSOE ha puesto de manifiesto la coincidencia de fechas en la celebración de diversos actos en El Arenal. En este sentido, apuntan a que solapan fechas del montaje y desmontaje de las casetas con varios conciertos: la instalación de casetas comienza el 14 de abril y tienen hasta el 15 de junio para quitarlas, mientras que el Festival Molan los 2000 está previsto para el 26 de abril y Juan Magán, el día 14 de junio.