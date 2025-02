El Movimiento Ciudadano duda de que las cruces vayan a bajar la música y ataca las bases de la Feria "por no ser reales"

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, lamenta que el gobierno municipal haya aprobado las bases de los concursos de cruces y de patios, y las bases para la instalación de casetas en la Feria sin reunir a las mesas o comisiones de trabajo de estas citas del Mayo festivo o sin remitir a sus integrantes las novedades aprobadas.

En la misma línea se pronuncia el PSOE que reclama al delegado de Fiestas, Julián Urbano (PP), mayor diálogo o al menos el acta de las mesas para saber si se han incluido todas las peticiones que hicieron los colectivos implicados. También el presidente de la Asociación Claveles y Gitanillas, Rafael Barón, reconoce que el Ayuntamiento no les había comunicado su intención de incluir una nueva categoría al concurso de patios, pero no lo critica al entender que es su potestad como organizador del mismo.

Cruces de mayo

La novedad respecto al certamen de cruces es la obligación de bajar la música a la mitad de decibelios dos horas antes del cierre y en la siesta, entre las 4 y las 7 de la tarde. En primer lugar, el presidente del CMC defiende que en la mesa de cruces se habló de que si se adelantaba el cierre de las cruces (algo que no ha ocurrido porque seguirán cerrando a las 02.00 horas), se permitiría «en compensación» dejar la música alta durante la siesta, por lo que cuestiona la decisión tomada por el PP al entender que no es lo que se habló. Además, pregunta al equipo de gobierno cómo se va a controlar el volumen y duda de que la Policía Local vaya a acudir a cada recinto sonómetro en mano. Por otro lado, reclama un papel más decisivo y exigente del Ayuntamiento a la hora de decidir qué cruces entran a concurso para evitar que las que no tengan calidad puedan presentarse.

Montaje de la cruz de Cañero del año pasado. / Manuel Murillo

Respecto al plan de seguridad y limpieza, donde entiende que está el meollo de las cruces, Juan Andrés de Gracia se reunirá este miércoles con Sadeco. «Hemos decidido ir directamente a ellos para explicarles dónde está el principal problema: sobre todo en las calles de entrada y salida a las cruces más masivas, ya que se convierten en urinarios».

Patios conventuales

El grupo municipal del PSOE, por su parte, tachó ayer de «auténtico despropósito» la inclusión de los patios conventuales como nueva categoría del Concurso de Patios de 2025. La concejala socialista Carmen González ha pedido que se corrija lo que consideran «un error» porque «pervierte» el espíritu del certamen y de lo que protegió la Unesco al declarar los patios como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde 2012.

La edil del PSOE ha recordado lo que entiende la Unesco por casas de patio «viviendas colectivas habitadas por varias familias, o grupos de viviendas individuales, que poseen un patio en común y están situadas en el barrio viejo de la ciudad» y añadió que la nueva categoría no responde en absoluto a esa definición.

El Ayuntamiento ha incluido en las nuevas bases del certamen de patios -que aprobó este lunes la junta de gobierno local- la categoría de patios conventuales entendiendo por estos aquellos que, pertenecientes a entidades o congregaciones religiosas, aportan señas de identidad de la arquitectura religiosa de su época, son extraordinarios por su monumentalidad, por su forma o por su uso.

Hasta ahora han participado en el festival algunos recintos que se salían de la definición de casa patio en la categoría de patios singulares. En este apartado, por ejemplo, han estado el patio de la iglesia del Juramento o el patio de acceso al Convento de Santa Marta. «Entiendo que se quiera renovar o adaptar la fiesta para mejorarla, pero los experimentos, con gaseosa: chocar con la Unesco es bastante peligroso», reflexionó la edil, que propone, eso sí, hacer una ruta cultural para mostrar la riqueza patrimonial de estos espacios.

Patio del convento de Santa Marta. / Chencho Martínez

Rafael Barón, presidente de la Asociación Claveles y Gitanillas, eludió pronunciarse sobre este particular, recordando que el Ayuntamiento como promotor del concurso puede impulsar estos cambios. Lo que sí aplaudió fue la ampliación de los accésit por participación de los patios, que subirán una media de 600 euros por recinto, y que se haya ampliado hasta 48 los patios populares que pueden presentarse a concurso.

Sin ordenanza de feria

El presidente del CMC es especialmente crítico con las bases aprobadas el lunes para la instalación de casetas en la Feria. «De todas las aportaciones que hicimos el 90% de ellas no se han aceptado», lamenta para insistir en que se pasa un año más en blanco sin que el Ayuntamiento elabore una ordenanza de feria. «Las bases que se han aprobado siguen representando una feria que ya no existe», afirma Juan Andrés de Gracia. Por ejemplo, las bases «solo permiten la instalación de 10 casetas jóvenes, cuando podemos estar hablando de que haya unas 30». Otro ejemplo, las llamadas casetas-restaurante, que solicitan menos de los que ofrecen después comida para ahorrarse la diferencia económica.

Por último, el CMC observa «un miedo al vacío» en El Arenal, que lleva a admitir casetas que no cumplen los mínimos requisitos de calidad, y pregunta qué pasa con las inversiones que hay pendientes en el recinto ferial: plantación de arboleda, mejoras de accesibilidad, sombras, transporte y la provisionalidad del espacio que debe modificar Urbanismo.

