El Cabildo alerta de la venta de entradas a la Mezquita-Catedral en webs no oficiales que disparan los precios

El Cabildo de la Mezquita-Catedral de Córdoba ha denunciado ante la Policía Nacional la venta on line de entradas para visitar el monumento con precios desorbitados, que se lleva a cabo en canales no oficiales. Así lo señaló el pasado lunes el canónigo portavoz del Cabildo, José Juan Jiménez Güeto, durante la rueda de prensa en la que dio a conocer el balance de visitas durante el 2024.

Además, desde el Cabildo advierten de que en estas webs no oficiales no se tienen en cuenta los cambios de horarios para acceder al templo o los días especiales en que se restringen las visitas, por lo que se puede dar la circunstancia de que el viajero no solo haya pagado un precio desorbitado por su entrada, sino que se quede sin visitar el monumento.

Todas estas circunstancias han sido puestas en conocimiento de la Policía Nacional a través del servicio de seguridad de la Catedral de Córdoba. En ese sentido, la Policía Nacional, si bien ha detectado varias webs donde se llevan a cabo ese tipo de prácticas, ha cerrado la investigación sin llegar a una conclusión clara. Al respecto, fuentes policiales han señalado a Diario CÓRDOBA que perseguir a este tipo de webs es "muy complicado", entre otras cosas porque en muchos casos están domiciliadas en el extranjero bajo una legislación distinta a la española.

Entradas por internet

La mayoría de los visitantes que acceden a la Mezquita de Córdoba adquiere los tickets a través de la web, un 69%, mientras que la venta automática en el Patio de los Naranjos registra un 11% de las ventas y la compra directa en la taquilla acumula el 24,78% de las entradas vendidas.

El monumento registró durante el 2024 un total de 2,18 millones de entradas el año pasado y supera en un 5% los datos prepandemia, cuando se registraron 2,07 millones de visitantes. Además, el aumento respecto a 2023 es notable en todos los meses, siendo marzo el mes con la mayor subida (casi un 26%) y agosto el de menor incremento porcentual (0,91%).