El PSOE rechaza la nueva categoría de patios conventuales en el concurso y dice que peligra la declaración de la Unesco

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha tachado de "auténtico despropósito" la inclusión de los patios conventuales como nueva categoría del Concurso de Patios de 2025. La concejala socialista Carmen González ha pedido que se corrija lo que consideran "un error" porque "pervierte" el espíritu del certamen y de lo que protegió la Unesco al declarar los patios como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde 2012.

La edil del PSOE ha recordado lo que entiende la Unesco por casas de patio "viviendas colectivas habitadas por varias familias, o grupos de viviendas individuales, que poseen un patio en común y están situadas en el barrio viejo de la ciudad". En este sentido, González entiende que la nueva categoría no responde en absoluto a esa definición. "¿Qué tiene que ver esa definición con los patios conventuales?", ha cuestionado para añadir que los patios conventuales no deberían entrar a concurso por el mismo motivo que no podría hacerlo un patio de Flora, a pesar de ser un patio decorado con flores.

Qué se entiende por patio conventual

El Ayuntamiento ha incluido en las nuevas bases del certamen de patios -que aprobó este lunes la junta de gobierno local- la categoría de patios conventuales entendiendo por estos aquellos que, pertenecientes a entidades o congregaciones religiosas, aportan señas de identidad de la arquitectura religiosa de su época, son extraordinarios por su monumentalidad, por su forma o por su uso, o aportan una propuesta en el marco de la Fiesta de los Patios que se valora interesante para el citado programa.

Hasta ahora han participado en el festival algunos recintos que se salían de la definición de casa patio en la categoría de patios singulares. En este apartado, por ejemplo, han estado el patio de la iglesia del Juramento o el patio de acceso al Convento de Santa Marta. "Entiendo que se quiera renovar o adaptar la fiesta para mejorarla, pero los experimentos, con gaseosa: chocar con la Unesco es bastante peligroso", ha reflexionado la edil para recordar el origen del concurso de patios en los albores del siglo XX en casas humildes de vecinos donde la actividad en torno al patio era una forma de convivencia intergeneracional y cultura popular.

Asimismo, ha rechazado el argumento de incluir esta categoría para atraer a más turistas cuando precisamente uno de los problemas de la fiesta es la aglomeración de visitantes en ciertas zonas del casco durante el concurso. "No pongamos en riesgo nuestro patrimonio", ha pedido.

La concejala socialista Carmen González. / CÓRODBA

Ruta de patios conventuales

Al margen de las críticas a la inclusión como categoría del patio conventual al concurso, Carmen González ha defendido que el Ayuntamiento en colaboración con la Iglesia promueva rutas turísticas o un programa para dar a conocer el rico patrimonio de estos recintos.

Bases de cruces y feria

En última instancia, el PSOE ha criticado que el gobierno municipal aprobase ayer las bases de los concursos de cruces, patios y Feria de Córdoba sin que los grupos municipales de la oposición hayan tenido la ocasión de conocer las novedades. En el caso de los patios, González ha lamentado que ni siquiera "las asociaciones de patios" conocían ayer las modificaciones "de las que se han enterado por la prensa". La edil socialista ha reclamado al delegado de Fiestas, Julián Urbano, mayo diálogo o al menos el acta de las comisiones y mesas reunidas para la organización de los eventos del Mayo Festivo para saber si se han incluido todas las peticiones de los sectores afectados.