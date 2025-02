Lorenzo Amor anuncia que se presentará a la reelección para presidir ATA otros cinco años

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha anunciado este martes que se presentará a la reelección para un nuevo mandato de cinco años en las elecciones que la organización de autónomos ha convocado para el próximo 3 de marzo.

"Todas las organizaciones, todas, me han pedido, me han exigido que siga. El presidente (Antonio) Garamendi me ha mostrado su confianza y me ha dicho, tienes que seguir", ha explicado Amor, que ha añadido que su familia también le ha dado su apoyo para que continúe al frente de ATA.

Durante su intervención en un encuentro informativo organizado por Europa Press, Amor ha explicado que, si la suya fuera la única candidatura, pedirá que haya votación, con urnas, para conocer si el respaldo que tiene que es real.

"Llevo 20 años y el poder, entre comillas, también desgasta y genera incertidumbre en mucha gente. Y entonces quiero saber el respaldo que tengo", ha dicho Amor, que ha indicado que puso como condición a la junta directiva para volver a presentarse que se pusieran urnas para que los 500 compromisarios que tiene la Asamblea de ATA puedan votar.

"Es muy fácil, que se vote en blanco o que vote a la candidatura. Pero yo quiero saber realmente si el respaldo es real o el respaldo es pasarte la mano por el hombro", ha insistido Amor. El cordobés es presidente de ATA desde el año 2004 y, si es releegido, ocupará el cargo al menos hasta 2030.

El vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, interviene durante un encuentro informativo de 'Europa Press' en el Hotel InterContinental Madrid, este martes. / Jesús Hellín - Europa Press

Presentación de candidaturas

El periodo de presentación de candidaturas para dirigir la federación se abrió el pasado 14 de enero y finalizará el próximo 20 de febrero.

Las últimas elecciones de ATA se celebraron el pasado 9 de marzo de 2020 en Madrid y, en las mismas, el actual presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, fue reelegido en el cargo. Al no haber candidatura alternativa, la reelección de Amor se produjo sin necesidad de abrir ninguna votación.

La Asamblea General está compuesta por 500 compromisarios, uno por cada una de las organizaciones que componen ATA y el resto, repartidos en base al número de socios de las asociaciones que la conforman.

La Junta Electoral validará las candidaturas de la asamblea de elecciones que se celebrará en el Auditorio del Meliá Castilla en Madrid a las 11.00 horas del próximo 3 de marzo.

Cada candidatura tiene que venir avalada por 10 organizaciones integradas y al menos el 10% de los compromisarios (50). Las organizaciones tienen de plazo hasta el 20 de febrero para comunicar los compromisarios con derecho a voto que representan a cada organización.