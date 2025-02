La Oficina del Territorio analiza tres planes especiales para parcelaciones

La Oficina del Territorio, creada por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), continúa con su trabajo directo con los parcelistas o con los técnicos contratados por estos para analizar los distintos casos que se dan en la ciudad. Usando como referencia la Guía práctica sobre parcelaciones, redactada conforme a la ley Lista, Urbanismo y vecinos de estos núcleos estudian qué caminos seguir bien para conseguir servicios básicos, bien para intentar alcanzar la plena legalidad.

Cabe recordar que la citada guía cifraba en más de un centenar el número de parcelaciones que podía conseguir luz, agua y/o saneamiento, aunque no todas se han puesto manos a la obra. En octubre, eran en torno a una quincena las urbanizaciones periféricas que se habían interesado en dar pasos adelante en este sentido, lo que evidencia que siempre deben ser los propietarios los que se pongan en marcha si quieren regularizar su situación.

Ahora mismo, según la información facilitada por Urbanismo a este periódico, se están estudiando tres planes especiales presentados por otras tantas parcelaciones, que son las de Maravillas del Aeropuerto, La Perla y El Aljarafe. En este caso, las tres urbanizaciones aspiran a conseguir los servicios básicos usando la vía que abre el artículo 175 de la ley Lista, que se redacta bajo el epígrafe de «Plan Especial de adecuación ambiental y territorial de edificaciones irregulares».

Más proyectos

También está en manos de la Oficina del Territorio el proyecto que tiene la parcelación de Campiñuela Baja Norte para ejecutar las obras que permitan a sus vecinos tener agua potable. Aquí, el artículo de la Lista que se usa es el 176.6 que habla de la posibilidad de aprobación, por parte de los municipios, de «proyectos de obras ordinarias para la ejecución de infraestructuras provisionales de electricidad, abastecimiento de agua y saneamiento que presten los servicios básicos a las edificaciones existentes».

Parcelación El Cruce. / MANUEL MURILLO

El trabajo de la Oficina

Desde que se reactivara en enero del año pasado, la Oficina del Territorio no ha dejado de trabajar para intentar dar una solución a los parcelistas que así lo deseen. Antes de redactar la guía había mantenido numerosas reuniones con las parcelaciones para ver la situación de cada una de ellas y para elaborar propuestas que presentar al desarrollo del reglamento de la Lista. Ahora ya se trabaja con el objetivo de que realmente se consigan cosas tangibles.

Más allá de los tiempos de la administración, que es algo en lo que insisten mucho los representantes de cada parcelación, las intenciones de cada urbanización no pueden remontarse únicamente a la ley Lista. Si hay vecinos que ahora ven los frutos del trabajo es porque llevan desarrollando dicho trabajo desde mucho antes de que se aprobara la actual normativa urbanística andaluza. La Lista, eso sí, ha venido a aclarar ciertos aspectos, a reducir en parte los trámites necesarios y, sobre todo, a dar marco jurídico al adelantamiento de servicios básicos, teniendo en cuenta que en Córdoba hay miles de personas que a día de hoy no tienen agua potable en sus viviendas que, cabe añadir, son el núcleo principal residencial de esas familias y no una segunda residencia. Entre las parcelaciones que trabajan ahora mismo con los caminos se abren con la Lista se encuentran Santa Ana de la Albaida, Barquera Norte o Gorgoja.

