Mociones de Pleno: mucho ruido y pocas nueces

Fuensanta, Las Palmeras, distrito Sur, Villarrubia, Alcolea, Zumbacón, Colonia de la Paz, Alcázar Viejo, San Rafael de la Albaida, Santa Cruz, El Higuerón, El Brillante y Huerta de la Reina. Todos estos barrios han sido objeto de mociones (algunos por doble partida) en los plenos ordinarios que se han celebrado desde el inicio del mandato, en junio del 2023, hasta hoy. Además de las proposiciones de carácter más político o aquellas que recogen reclamaciones a otras administraciones (Gobierno central o Junta de Andalucía), las que piden al equipo de gobierno mejoras en determinados barrios de Córdoba son las más habituales de cuantas presenta la oposición.

Las que PSOE, Hacemos y Vox han promovido en lo que va de mandato han llegado al salón de plenos previo consenso con los colectivos vecinales afectados, que suelen intervenir, además, en las sesiones para defender sus demandas en primera persona. Salvo rarísimas ocasiones, el gobierno suele apoyarlas y se aprueban por unanimidad lo que, en parte, evita el posterior debate político.

La única crítica que el gobierno de José María Bellido ha hecho del uso de estas propuestas en este mandato es la excesiva ambición de las mismas, ya que muchas son «auténticos planes integrales», como una carta a los Reyes Magos de arreglos y reparaciones cuyo cumplimiento requeriría un esfuerzo mayúsculo y casi en exclusiva del equipo de gobierno hacia el barrio en cuestión.

Es decir, las mociones se aprueban, sí, pero la oposición duda de su cumplimiento y los vecinos se desesperan ante la lentitud de la administración. Con todo, esto no es nuevo en absoluto, lo que lleva a volverse a plantear una pregunta crucial: ¿sirve para algo lo que se aprueba en el Pleno?

Solo hace falta echarle un vistazo a la historia municipal más reciente para corroborar que oposiciones de todos los colores han hecho la misma crítica a gobiernos de todas las opciones políticas. Por ejemplo, en junio de 2020, Vox pidió al PP que publicara la ejecución y seguimiento de las mociones en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Córdoba, algo que se hizo solo a medias; en 2017, la Unión Cordobesa de Rafael Gómez y Ciudadanos exigieron a la entonces alcaldesa socialista Isabel Ambrosio una mesa de seguimiento y transparencia de lo acordado en el Pleno, que solo se reunió en una ocasión y al final del mandato para confirmar las peores sospechas; y en 2013, de nuevo Unión Cordobesa reclamó al entonces regidor José Antonio Nieto la creación de una comisión de seguimiento de las mociones que ni siquiera se llegó a crear.

Nuevo reglamento

Esta semana, la Corporación se sienta para abordar la modificación del reglamento del Pleno para hacer las sesiones más ágiles.

«Las mociones están sirviendo de poco. El gobierno municipal llega a acuerdos para que las mociones pasen sin confrontación y porque no pueden negar las necesidades, déficits y problemas en las barriadas», opina el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado. El PSOE cifra el grado de cumplimiento de lo aprobado en este mandato en «algo muy cercano al 0%» y acusa al gobierno de hacer tacticismo político con las mociones, sin adoptar ningún compromiso.

En términos muy similares se expresa Juan Hidalgo, portavoz de Hacemos, que añade a las quejas la falta de respuesta del gobierno municipal a los ruegos y preguntas orales y escritas que la oposición plantea en los plenos. La coalición de izquierdas ha propuesto en el último año diez mociones, de las que solo se han aprobado cuatro. Relativa a barriadas, por ejemplo, el Pleno aprobó por unanimidad una sobre Villarrubia.

«De los acuerdos recogidos, la amplia mayoría aún no se han cumplido», lamenta Hidalgo y cita entre ellos el proyecto de remodelación de la Cañada Real Soriana, que «sigue sin ejecutarse»; «no se ha llevado a cabo ninguna gestión para un nuevo centro de salud», siendo esta la queja vecinal que ocasionó la suspensión del pleno de noviembre; tampoco se ha creado la comisión para el mantenimiento y organización de las fiestas, ni se ha convocado la mesa de trabajo del distrito de Villarrubia. «El plazo máximo acordado para dicha convocatoria fue de 3 meses, y 7 meses después no tenemos noticias», apunta.

En la misma línea se pronuncia la portavoz de Vox, Paula Badanelli: «Lamentablemente es algo que venimos denunciando hace mucho tiempo, que hay cero voluntad por parte del gobierno municipal de llevar a cabo lo que se aprueba en los plenos». Este grupo municipal ha presentado desde 2019 medio centenar de mociones, de las que «más de 40 han sido conjuntas porque los temas que plantea Vox son temas necesarios: desde lo más pequeño, que puede ser reponer un árbol o arreglar un rebaje de una acera, hasta lo más grande, que puede ser el plan de la limpieza del río». Las mociones sobre barrios promovidas por Vox (Huerta de la Reina, Fuensanta, Fátima, Trassierra o El Brillante) no han tenido más suerte, según su portavoz.

«Lamentablemente no se ha cumplido ninguna; es duro pero es tal cual», apunta Badanelli. «Es verdad que hay veces que cogen ideas sueltas, por ejemplo, llevamos una moción para el arreglo de parques infantiles y el PP anunció que van a hacer unos cuantos parques con una subvención de Diputación», reconoce, para añadir que, en todo caso, «lo que hacen es de cara a la galería; no han cumplido y mucho me temo que este va a ser el mandato de la decepción», concluye diciendo Badanelli.

Suscríbete para seguir leyendo