UGT y CCOO critican en Córdoba el uso "partidista" de decreto 'ómnibus' por parte de las derechas

Unas 400 personas se han concentrado este domingo en Córdoba, incluidos representantes del PSOE y de IU, tras el llamamiento de los sindicatos CCOO y UGT, para denunciar "el uso partidista, por parte de algunos partidos políticos, de los derechos sociales y la protección de la mayoría social y, particularmente, de los más vulnerables", en relación al movimiento de PP, Vox y Junts de negar el apoyo al decreto ómnibus para luego apoyarlo con algunas limitaciones.

El secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, ha indicado que “a pesar de que podemos congratularnos de que las medidas sociales vayan a salir adelante, lo que ha ocurrido en el Congreso no puede volver a ocurrir, el tacticismo político no puede estar por encima de las personas”. Palomares ha advertido, además, de que “próximamente estará en juego el voto de la reducción de jornada y no vamos a permitir una negativa que utilice la obtención de un derecho tan necesario y luchado como un nuevo instrumento para cargar políticamente en un juego en el que siempre los más perjudicados serán la ciudadanía y la clase trabajadora”.

Concentración de los sindicatos en el bulevar. / VÍCTOR CASTRO

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha señalado que salen a la calle, a pesar de que el decreto sí se ha aprobado, para "decir alto y claro a los partidos de derecha que no vamos a tolerar la utilización partidista de medidas que afectan a más de 20 millones de personas solo para desgastar al Gobierno. Las estrategias políticas no pueden estar por delante de las personas más vulnerables, como las víctimas de la DANA, las y los pensionistas y las familias más vulnerables".

PSOE e IU

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, por su parte, ha acusado al PP de, cada vez que tiene oportunidad, "vender" los derechos de la clase trabajadora. Por el cambio de rumbo en su voto, Crespín ha acusado a los populares de "perder el norte" y hacer "un tremendo ridículo" y ha señalado directamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al alcalde de Córdoba, José María Bellido, por apoyar y ser "cómplice" cada vez que Alberto Núñez Feijóo "pierde el norte".

Por último, el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha acusado a las derechas de "jugar con los intereses de la gente" y de montar un debate con un argumentario "que era mentira". Lo que pide IU, ha dicho Pérez, más medidas a favor de la clase trabajadora, para distribuir la riqueza y un aumento de las pensiones.