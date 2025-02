«Luchamos para que la pensión mínima sea igual al salario mínimo»

José Villamor es el portavoz de la Plataforma en Defensa de las Pensiones. Los también conocidos como Yayoflautas son de los grupos que nacieron a raíz del Movimiento 15M en España y que se mantienen en pie todavía a día de hoy, con una lucha centrada en la defensa de lo público, sobre todo de las pensiones.

Finalmente se va a aprobar la revalorización de las pensiones ¿Qué opinión le merece todo lo que ha ocurrido?

En realidad, la revalorización de las pensiones ya venía en la ley 21 de diciembre, o sea, que realmente nosotros sí la teníamos asegurada, a pesar del voto en contra de PP y Vox a esa ley. El Gobierno no tenía ni que haber pasado un decreto por el Parlamento, pero ahora se ha llegado a un acuerdo con Junts y se han recortado parte de las medidas del ómnibus. El asunto de las pensiones es muy delicado porque los pensionistas votan, y hay unos 10 millones. Entonces, bienvenido sea que se aprueben las medidas y que el PP haya recapacitado, pero ha recapacitado porque nosotros los pensionistas tenemos dos armas, una es el voto y la otra es la movilización. Además, es curioso que el día que cayó el decreto sí se aprobó una ley que establecía que la jubilación se podía prolongar hasta los 72 años, y nosotros no estamos de acuerdo con eso.

Si la revalorización de las pensiones ya estaba asegurada, ¿Por qué la metieron en el decreto?

El 2,8% más estaba asegurado, pero el 6% para las pensiones mínimas y el 9% para las no contributivas no lo estaba y ahí sí era necesario meterlo en el decreto y aprobarlo, lo que pasa es que lo podía haber troceado.

¿Considera que se podía haber troceado desde un principio?

Eso ya es política. Otra cosa que se podía haber hecho es introducirlo mediante un proyecto de ley, se hubiera discutido, introducido enmiendas y modificaciones, aunque yo creo que las pensiones no las hubieran tocado, pero otras medidas las podían haber modificado, y haberlo aprobado como proyecto de ley. Pero el Gobierno, de alguna manera, ha utilizado esas técnicas legislativas que yo creo que quizás fueran incorrectas.

José Villamor, portavoz de la Plataforma en Defensa de las Pensiones. / VÍCTOR CASTRO

¿Qué opina de que Feijóo os haya esquivado en su visita a Córdoba?

Él llegó antes y se fue por la puerta de atrás. Vino aquí a hacer un poco el paripé. No sabemos si después se fueron a comer a El Ventorro.

¿Lo que se acordó es suficiente?

Más del 65% de las pensiones en Córdoba están por debajo del salario mínimo y eso afecta esencialmente a las mujeres. La pensión media de las viudas en Córdoba es de 802 euros y, en general, es de 1.096 euros. Las pensiones no contributivas, por ejemplo, serán de 564 euros al mes y con eso es muy difícil sobrevivir, entonces vamos a pedir que aumente el complemento de la Junta de Andalucía, que ahora es de 186,45 euros al año para que llegue al umbral de la pobreza y ponga unos 3.000 euros al año. Nosotros seguimos luchando por que la pensión mínima sea igual al salario mínimo y que el salario mínimo sea el 60% del salario medio. Ahora lo van a subir 50 euros, pero lo tendrían que haber subido como mínimo hasta los 1.200 euros.

Otro de los puntos es la brecha de género en las pensiones...

La brecha de género la han subido a 35 euros por hijo. Pero claro, en la brecha hay una diferencia en el terreno laboral y una diferencia en pensiones de más de un 30% entre lo que ganan hombres y mujeres. El complemento por hijo debe ser como mínimo de casi 100 euros mensuales, pero lo principal es establecer la pensión mínima al salario mínimo

También pedís una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social...

Se dice mucho que el sistema público de pensiones no es sostenible y nosotros tenemos estudios que revelan que hay más de 500.000 millones que se han gastado en cosas que no correspondían a las pensiones y salían de las cuentas sociales. Casi todos los hospitales que se transfirieron a las comunidades autónomas, han salido de las cuentas sociales, por ejemplo.

¿Por qué no se ha hecho esa auditoría?

La ley 21/2021 del 28 de diciembre establecía que se haría una auditoría de las cuentas y estamos hablando de diciembre de 2021. No se ha hecho porque saldría a la luz que, de alguna manera, el sistema es sostenible. Nosotros lo que queremos con ese excedente es igualar las pensiones al salario mínimo y equilibrar más el sistema. Queremos que esa auditoría la haga el Tribunal de Cuentas o un órgano independiente. La ley 21 lleva ya casi tres años y pico y el Gobierno no ha cumplido.

Está también la natalidad en el tema de la rentabilidad del sistema...

La natalidad ha bajado, pero ha aumentado la productividad, con menos personas se produce más. Pero eso, en definitiva, depende de lo que quiera hacer la sociedad con las personas mayores.

Las listas de espera en la dependencia es otra cuestión que afecta a los mayores...

La ley dice que tienen que estar seis meses y aquí van por más de veinte meses. O sea, desde que inicias los trámites, te la conceden y hasta que dispones del dinero, pasan más de 600 días. Hay que agilizar los trámites, porque se mueren muchas personas esperando. Nosotros creemos en el envejecer en tu propio entorno, que a la gente la atiendan en su casa, pero que le den más horas, porque le dan muy pocas horas. Por otro lado, la ayuda a domicilio yo creo que tendría que estar municipalizada, porque ahora la cogen empresas privadas, muchas del entorno de Florentino Pérez.

¿Qué otros problemas detectan?

Tenemos problemas sanitarios casi todos y que tarden tanto en la Primaria, que luego tarden tanto si te tienen que operar, para eso tendría que haber más recursos. Además, muchas de las viviendas de las personas mayores no reúnen las condiciones, viven en un tercero y que no tienen ascensor, así como las barreras arquitectónicas en la calle. Pero si hay algo que también nos preocupa es la soledad no deseada. En la antigua legislatura, la de 2015-2019, se aprobó por unanimidad una moción sobre la soledad no deseada, pero después la metieron en un cajón y está ahí en el cajón.

¿Vais a continuar las movilizaciones?

Nuestra lucha va a seguir porque queremos una sociedad más justa e igualitaria, porque si la gente está en la calle lo consigue, pero si la gente joven no lucha, perderá derechos. Mañana, como todos los lunes, nos concentramos en la puerta del Ayuntamiento, y luego el día 22 de febrero todo el movimiento de pensionistas de España hará movilizaciones descentralizadas por la capital de cada comunidad autónoma. Nosotros iremos a Sevilla, que es donde enlazaremos con la cuestión de la jubilación a los 72 años y también con medidas que son responsabilidad de la Junta de Andalucía.

