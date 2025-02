Detenidos dos menores por el apuñalamiento mortal del joven de 16 años en El Arenal

La Policía Nacional ha detenido en la noche de este domingo al presunto autor y coautor del apuñalamiento que acabó con la vida de un joven de 16 años este sábado en El Arenal.

Fuentes policiales han confirmado a este periódico que el principal sospechoso, menor de edad, fue arrestado alrededor de las 20.30 horas junto a otro joven, también menor de 18 años, quien es señalado como presunto coautor del crimen. La Policía Nacional había identificado a los dos sujetos a primera hora de este domingo, aunque no ha sido hasta horas más tarde cuando ha podido proceder a su arresto.

Apuñalamiento tras una discusión

El suceso tuvo lugar este sábado a las 22.20 horas en El Arenal cuando dos jóvenes ajenos a un cumpleaños que se estaba celebrando llegaron al lugar de los hechos pidiendo alcohol. Según fuentes cercanas al caso, al negárselo, uno de ellos reaccionó de manera agresiva, iniciándose así una disputa que derivó en una breve persecución y que terminó con la víctima apuñalada en la zona del abdomen.

A. J. González

Rápidamente, sus compañeros alertaron al Servicio de Emergencias 112, que movilizó a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios. Pese a ser trasladado en ambulancia de urgencia al hospital Reina Sofía de Córdoba, los médicos no pudieron salvarle la vida.

Familia y entornos, devastados

El padre de la víctima, devastado como el resto de esta familia del barrio del Guadalquivir, admite que aún no puede asimilar lo ocurrido. "Estoy esperando a que alguien me diga que todo es una broma y que no ha pasado nada realmente", expresa mientras trata de que no se le quiebre la voz.

Álex era el mayor de tres hermanos, y su padre, a pesar del inmenso dolor, saca una admirable entereza para superar la situación. "Por ellos (sus hijos), tengo que seguir adelante. No me puedo venir abajo", comenta.

El joven apuñalado estaba en un cumpleaños cuando se produjeron los hechos. / Víctor Castro

Las muestras de solidaridad se han multiplicado, tanto por parte del Azahara Guadalquivir, donde su presidente y entrenador durante seis temporadas lo ha definido como "una excelente persona" que "nunca se metía en problemas, ni dentro ni fuera del campo".

Además, se ha rendido un improvisado homenaje en el campo de fútbol del Guadalquivir, donde se han reunido más de un centenar de personas. Sus padres y hermanos han depositado un ramo de flores y un par de velas rojas en el centro del campo, tras lo que se ha producido un emotivo minuto de aplausos, donde muchos amigos y allegados no han podido contener las lágrimas.