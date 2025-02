El alcalde de El Viso sopesa disputarle a Rafi Crespín la secretaría general del PSOE cordobés

El alcalde de El Viso, Juan Díaz Caballero, sopesa disputarle la secretaría general del PSOE cordobés a Rafi Crespín. El regidor de la localidad de Los Pedroches ha remitido un mensaje a sus compañeros de filas expresando su deseo de concurrir al proceso para la elección de secretario general, que comenzará una vez que el PSOE andaluz oficialice la designación de María Jesús Montero como líder del partido en Andalucía en el congreso previsto en Armilla (Granada) los días 22 y 23 de febrero.

El congreso provincial se celebrará el último fin de semana de marzo o el primero de abril. Esta misma semana está prevista la aprobación del calendario electoral para si hubiera dos o más candidatos para liderar el partido en Córdoba se pudieran celebrar primarias.

Con Los Pedroches

Juan Díaz ha expresado su intención de presentarse al proceso provincial a los alcaldes de la Mancomunidad de Los Pedroches, siempre que cuente con el apoyo de los militantes de esa comarca. "Nuestra comarca necesita de un PSOE unido y que trabaje por el futuro de Los Pedroches", ha asegurado el edil en el mensaje remitido a sus compañeros. En declaraciones a Diario CÓRDOBA, Díaz Caballero ha remarcado que solo daría un paso al frente "si tuviera el apoyo de todos ellos", y que a día de hoy no ha tomado aún en firme la decisión. "Si no tuviera apoyos no pasaría nada, no tengo aspiraciones ninguna", ha declarado.

Reunión de Monturque

El alcalde de El Viso asistió el pasado miércoles a la reunión que una corriente de críticos a la actual dirección socialista celebró en Monturque. No obstante, Díaz matiza que no representa a ninguna corriente y desliga su anuncio de este grupo.

Cabe recordar que los reunidos la semana pasada en la localidad de la Campiña Sur, con el alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, y el exsecretario provincial Antonio Ruiz, a la cabeza también comunicaron su intención de presentar un candidato al proceso de elección de la secretaría provincial. Algo que, según lo anunciado por ellos mismos, desvelarían en los próximos días.

Mientras tanto, Rafi Crespín, la actual secretaria del PSOE de Córdoba --que ya anunció que se presentaría a la reelección--, ha hecho varios llamamientos a la unidad del partido y ha pedido esperar a la celebración del cónclave andaluz para iniciar los debates en clave provincia.

Juan Díaz Caballero, de 60 años de edad, es técnico especialista en automoción y electrónica y fue elegido alcalde de El Viso por primera vez en 1999. Ha sido también presidente del Grupo de Desarrollo Rural y de la Mancomunicidad de municipios de Los Pedroches, además de senador en la 11ª legislatura. Milita en el PSOE desde los años 80.