Unas 700 parejas demandan cada año someterse a reproducción asistida en el Reina Sofía

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha pronunciado recientemente acerca de un problema que desde hace años se está registrando en gran parte de las sociedades modernas, entre las que se encuentra España y también Córdoba. Se trata de la infertilidad, que afecta ya a una de cada seis personas en algún momento de la vida, lo que junto a otras circunstancias, como la dificultad para el acceso a la vivienda, la inestabilidad en el empleo u otras motivaciones están repercutiendo en una progresiva caída de la natalidad.

Consciente el hospital universitario Reina Sofía de la mayor incidencia de infertilidad desde hace años, este centro decidió poner en marcha en 2006 una Unidad de Reproducción Asistida. Antes de la apertura de esta prestación, el hospital ya ofertaba tratamientos de fertilidad por inseminación artificial y, a finales de 2006, incorporó la fecundación in vitro (FIV). El responsable de esta unidad y especialista en Ginecología y Obstetricia del Reina Sofía, Juan Lorente, expone que desde que abrió este espacio y hasta 2024 han sido atendidas unas 10.000 personas, la mayoría parejas.

Unidad de Reproducción Asistida del hospital Reina Sofía. / A.J. GONZÁLEZ

Personas atendidas

Juan Lorente indica que cuando abrió la unidad se produjo un incremento importante en las peticiones de asistencia, sobre todo entre 2007 y 2011. A partir de esa fecha se estabilizó la demanda en unas 600 parejas al año. Después, desde 2018-2019 bajó el promedio de atención a unas 500 parejas anuales, pero desde la pandemia volvió a subir y se sobrepasaron varios años las 700 parejas anuales, mientras que en 2024 fueron casi 700.

Al igual que se ha retrasado la edad media de la maternidad en las mujeres cordobesas, también ha aumentado la edad media de las demandantes de asistencia en la unidad de reproducción. En 2004, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la edad media para tener el primer hijo rondaba en Córdoba los 28,78 años, mientras que en 2023 ya subió a 30,94 años. En la Unidad de Reproducción Asistida, la edad media de la madre cuando abrieron estas dependencias hace casi dos décadas era de unos 32 años y actualmente está en algo más de 33.

El doctor Juan Lorente, responsable de la Unidad de Reproducción Asistida del hospital Reina Sofía. / A.J. GONZÁLEZ

El perfil más habitual de parejas o mujeres en solitario que acuden a pedir asistencia en esta unidad es de clase media-baja, pues quienes tienen más recursos económicos suelen decantarse por la sanidad privada, que en los últimos años ha crecido mucho en la oferta este tipo de prestación, sostiene Juan Lorente. La mayoría de demandantes de atención en esta unidad son personas sanas, aunque algunas presentan enfermedades que pueden influir negativamente en la fertilidad, por ejemplo mujeres con ciertas patologías de tipo reumatológico (caso del lupus o el síndrome antifosfolipídico) u hombres que hayan afrontado un cáncer y se hayan tenido que someter a radioterapia.

Requisitos

Entre los requisitos que deben cumplir las personas que demandan poder beneficiarse en la sanidad pública de tratamientos de reproducción asistida, como los que efectúa el Reina Sofía, este doctor detalla que están que la mujer no sea menor de 18 años ni mayor de 40 y que el hombre no tenga más de 55 años, en el momento de iniciar el estudio de esterilidad. Estas personas no pueden haber tenido previamente un hijo sano, mientras que en el caso de parejas heterosexuales o mujeres con pareja femenina tampoco pueden haber tenido ningún hijo común, previo y sano. Además, estas personas no se han podido someter a un tratamiento anterior de esterilización, vasectomía en el caso de los hombres o ligadura de trompas en las mujeres, y las parejas heterosexuales deben haber intentado sin éxito concebir un hijo de forma natural durante un año. Sin embargo, cuando las mujeres tengan entre 36 y 40 años pueden solicitar la reproducción asistida sin necesidad de que pase un año si no han logrado antes el embarazo.

Unidad de Reproducción Asistida del hospital Reina Sofía. / A.J. GONZÁLEZ

¿Cuántos intentos cubre la sanidad pública?

El responsable de la Unidad de Reproducción Asistida del Reina Sofía incide en que, dependiendo de la edad de la paciente, la sanidad pública cubre entre 3 y 4 intentos de embarazo según el tratamiento. En el caso de la inseminación artificial con semen de la pareja, hasta que la mujer tiene 34 años se pueden hacer tres intentos, mientras que cuando la paciente tiene entre 35 a 38 años son dos intentos. Lorente añade que la inseminación artificial con semen de donante cubre cuatro oportunidades hasta que la mujer tiene 40 años. Por otro lado, en lo que respecta a la fecundación in vitro, el responsable de la Unidad de Reproducción del Reina Sofía, sostiene que pueden llevarse a cabo hasta tres extracciones de óvulos, siempre que la mujer tenga una reserva de óvulos adecuada, aunque luego se harán las transferencias de embriones según lo obtenido en cada punción.

En el supuesto de infertilidad masculina, existe la ISCI (microinyección Intracitoplasmática de espermatozoides), selección más adecuada de los espermatozoides para la FIV. La fecundación in vitro con óvulos de donante se indica cuando existen los requisitos antes citados de edad, de no tener hijos ni esterilización previa o que las mujeres padezcan alguna de las siguientes patologías (fallo ovárico prematuro o primario; enfermedad genética o tener ovarios inaccesibles a punción folicular para extracción de ovocitos).

Unidad de Reproducción Asistida del hospital Reina Sofía. / A.J. GONZÁLEZ

Resultados

La consecución de embarazos gracias a estos tratamientos en la Unidad de Reproducción Asistida del Reina Sofía tiene diferentes porcentajes de éxito, según el tipo, aclara Juan Lorente. Así, la inseminación artificial tiene una tasa de éxito en el Reina Sofía de entre el 12% y el 13% por ciclo, por lo que sumando los tres intentos que se ofertan, la gestación se logra en una tercera parte de los intentos aproximadamente. Cuando la inseminación es con semen de donante, el porcentaje de éxito sube al 15% por ciclo. Como se ofertan cuatro intentos, la tasa de éxito alcanza entre el 48% y el 50%.

En la fecundación in vitro con semen conyugal, el porcentaje de logro de embarazo por transferencia oscila entre el 35% y el 40%, de forma que la tasa acumulada, contando el empleo de óvulos recién extraídos o congelados, se eleva al 45% y 50% en mujeres menores de 38 años, mientras que baja al 28-30% en mujeres de 38 a 40 años.

En la actualidad, Lorente destaca que, cuando ahora se llevan a cabo tratamientos de reproducción asistida, se vela aún más por la seguridad de la mujer y del bebé, pues si bien, si al principio de efectuarse los tratamientos de reproducción asistida se transferían a las pacientes entre 2 y 3 embriones, ya hace años que nunca se implantan tres y prácticamente en la mitad de los casos solo se transfiere un embrión. «El síndrome de hiperestimulación ovárica (que puede ocurrir en mujeres que se someten a tratamientos de reproducción asistida) es un problema muy serio, que puede causar un riesgo para la vida de la mujer, pero que hace tiempo no se trata en nuestra unidad, a lo mejor solo algún caso leve, porque ahora la opción es congelar los óvulos sobrantes», detalla Juan Lorente.

Unidad de Reproducción Asistida del hospital Reina Sofía. / A.J. GONZÁLEZ

Partos múltiples

La Unidad de Reproducción Asistida ha contribuido desde su puesta en marcha en el Reina Sofía al nacimiento de entre 1.200 y 1.300 niños, calcula el responsable de esta prestación. Asegura que ya no se dan tantos partos múltiples y que desde hace años no nacen trillizos, precisamente por la menor transferencia de embriones que se efectúan en cada intento de fecundación in vitro. Por eso, aunque durante el pasado año el Reina Sofía registrara 100 partos gemelares, frente a los 60 de 2023, según informa el centro, este doctor argumenta que hay parejas que se someten a tratamientos de fertilidad fuera del Reina Sofía, pero que luego optan por dar a luz en el hospital público de cabecera de la provincia, lo que puede explicar la subida de partos gemelares en 2024.

Los datos del INE reflejan que, si bien, hace 10 años se contabilizaban en Córdoba más de un centenar de nacimientos múltiples con 2 o 3 niños, en concreto fueron 137 en 2014, desde 2021, en el que hubo 101 nacimientos múltiples, la cifra anual ya ha caído por debajo del centenar, de forma que en 2022 fueron 92 y en 2023, 94 (1,75% del total).

Madres en solitario

Otro cambio al que ha asistido esta unidad en los últimos años es la mayor demanda de mujeres que deciden ser madres en solitario o que lo hacen junto a otra pareja femenina. Así, si en 2011-12 a lo mejor eran 30 mujeres las que se encontraban en esta situación, desde 2021 las demandantes anuales rondan las 70. Actualmente, no existe en el Reina Sofía lista de espera para inseminación artificial, aunque la demora para la FIV-ISCI es de alrededor de un año.

Lorente defiende que las administraciones sanitarias deben realizar campañas institucionales entre la población joven para concienciarles de que la reserva folicular baja si se retrasa mucho la edad de la maternidad. Esto provoca, mucho más que antes, que una cifra creciente de mujeres no puedan quedarse embarazadas cuando se lo plantean. «Nuestro trabajo es bastante bonito, porque, aunque no conseguimos ayudar a todas las personas, sí lo intentamos y logramos en muchos casos», concluye este experto.

Suscríbete para seguir leyendo