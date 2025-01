El PSOE culpa a Bellido por dejar a Córdoba fuera del Plan Turístico de Grandes Ciudades de la Junta

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen González ha culpado este viernes al gobierno local del PP y al alcalde, José María Bellido, por dejar a Córdoba fuera del Plan Turístico de Grandes Ciudades "por su mala gestión y su falta de ambición".

En rueda de prensa en Capitulares y según una nota de prensa, González ha informado de que hace dos semanas la propia Junta de Andalucía informaba de que subvencionaba con 15,3 millones actuaciones de la primera fase de los planes turísticos de grandes ciudades, así como de la firma de convenios con Almería, Granada, Huelva, Jaén, Jerez, Dos Hermanas, Sevilla, Marbella e incluso Roquetas de Mar, "sin que aparezca Córdoba por ningún lado".

El Grupo Municipal Socialista (GMS) ha denunciado, por ello, la "inacción del alcalde, que ha permitido que Córdoba continúe excluida del Plan Turístico de Grandes Ciudades, una herramienta clave para impulsar el turismo, la economía y el empleo en nuestra ciudad", y ha agregado que este abandono "viene de lejos", ya que desde 2019 la gestión del turismo en Córdoba "ha sido un caos".

Así, la edil ha recordado que en enero de 2020, la entonces concejala de Turismo, Isabel Albás (PP), aseguraba que Córdoba tendría un nuevo Plan Turístico de Grandes Ciudades, y que en julio de 2020, anunciaba que el Convento de Regina Coeli quedaba fuera del supuesto nuevo plan, a pesar de su alto valor histórico y turístico.

Además, ha esgrimido la devolución de fondos y pérdida de oportunidades, y ha citado como ejemplos que en marzo de 2021, Albás admitió que el Ayuntamiento debía devolver casi 500.000 euros a la Junta de Andalucía por no justificar correctamente las inversiones del anterior plan y que, pese a ello, insitió en que estaban "trabajando técnicamente" en un nuevo plan, lo cual nunca se materializó.

Al alcalde le ha achacado "pasividad" por dejar morir cualquier intento de recuperar estos fondos para Córdoba "mientras que Sevilla, Málaga y Granada han aprovechado este plan para mejorar su oferta turística y Córdoba, en cambio, queda rezagada por la falta de liderazgo del PP".

Carmen González ha exigido explicaciones y soluciones inmediatas a Bellido. "¿Por qué el PP no ha presentado la candidatura de Córdoba? ¿Acaso no cree en el potencial turístico de nuestra ciudad? ¿Cómo piensa Bellido compensar esta pérdida de inversiones? ¿Cuánto más vamos a perder por la desidia del PP?", se ha preguntado, para aseverar que "el problema no es de dinero, porque aquí hay dinero para cofinanciarlos, sino que hay que tener planes, ambición, ganas y don de oportunidades, cosa que al gobierno local le falta".

Desde el PSOE, la concejala exige al alcalde que dé explicaciones a los cordobeses y actúe con responsabilidad: "Córdoba no puede seguir perdiendo oportunidades por culpa de un Gobierno municipal sin proyecto ni ambición".