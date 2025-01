El juez rechaza la pretensión de los vecinos de Las Jaras para que el Ayuntamiento les dé agua y alcantarillado

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Córdoba ha dado la razón al Ayuntamiento de la capital cordobesa al desestimar el recurso presentado por 28 familias de la urbanización de Las Jaras que pedían a la administración local que llevase ya agua potable y alcantarillado a este barrio ubicado dentro del término municipal. El juez desestima el recurso y entiende que la empresa municipal de abastecimiento de agua, Emacsa, no puede hacerse cargo en estos momentos de la prestación del servicio público de suministro y abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales en esta urbanización de la Sierra.

Los vecinos acudieron a la vía judicial en enero del año pasado después de que el Ayuntamiento no respondiera al requerimiento por inactividad realizado el 27 de octubre de 2022, en el que le pedían el abastecimiento de agua potable a sus domicilios, así como la evacuación y tratamiento de aguas residuales. De este modo, estas familias llevaban al juzgado su reclamación de agua y alcantarillado «por razones de legalidad, salubridad, higiene y seguridad ciudadana».

¿Quiere decir este fallo judicial que el Ayuntamiento no prestará este servicio en este barrio de Córdoba? No, pero es algo que no podría hacerse en la actualidad, a menos que el Consistorio hiciese llegar el agua a Las Jaras con camiones cisterna.

Los planes del gobierno municipal pasan por asumir la gestión del agua de Las Jaras -el pasado mes de junio el entonces presidente de la empresa, Jesús Coca, verbalizó ese compromiso en el consejo de administración-, pero antes es imprescindible que se acometa un complejo proyecto a medias con la Junta de Andalucía, que pasa por llevar primero agua desde Córdoba a Cerro Muriano y de ahí, a Las Jaras o Trassierra.

Problemas históricos y la última gota

Los problemas de abastecimiento en Las Jaras son un clásico de los últimos 30 años y un capítulo recurrente sobre todo en verano, cuando se desata la habitual guerra del agua con sabotajes de las infraestructuras incluidos. Además, el consumo se ha visto afectado en algunas ocasiones por la detección de altos niveles de aluminio y manganeso en las aguas, que han implicado la actuación de la Delegación de Salud.

Estos problemas no han sido óbice para que Agenagua S. L., la empresa encargada de suministrar y comercializar el servicio de agua en la urbanización de Las Jaras, cobre y suba de manera anual sus facturas. Este año, de hecho, han actualizado de nuevo sus tarifas de agua potable, pasando la cuota de 12,5 euros al mes a 17,5 euros. La empresa ha justificado la subida por el incremento de los costes de explotación del servicio.

Todos estos problemas de abastecimiento y de vertidos han llevado a los vecinos a quejarse en muchas ocasiones y de distintas formas a la administración local, con la baza de que hasta la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir instó al Consistorio cordobés a responsabilizarse del saneamiento y la depuración de esta barriada en el verano de 2020. Las Jaras ha intentado aunque sin éxito hacer valer su condición urbanística, por estar ubicada en suelo urbano consolidado como cualquier otro barrio de Córdoba.

Dos camiones cisterna diarios llevan agua potable a Las Jaras durante la declaración del suministro como no apto el verano del 2023. / A.J. GONZÁLEZ

Pasos del Ayuntamiento

Por su parte, el compromiso del Ayuntamiento de Córdoba es asumir la gestión del agua de Las Jaras con la ayuda y la colaboración de la Junta de Andalucía pero a medio plazo. Se estableció el horizonte de 2027 para la efectiva prestación de los servicios en su integridad por parte de Emacsa. Los vecinos representados por la entidad urbanística de conservación (la representación legal de los vecinos) firmaron un acuerdo con Emacsa para establecer un cronograma, que implicaba el abandono de la vía judicial que habían emprendido (se trataba de un recurso distinto al planteado por las 28 familias) en la reclamación de agua.

Más allá de los acuerdos, para completar el ciclo del agua en Las Jaras es preciso, en primer lugar, conectar la barriada cordobesa de Cerro Muriano con la red principal de abastecimiento de agua de Emacsa, lo que permitirá llevar el agua a todas las urbanizaciones de la Sierra, incluida Las Jaras o Trassierra. La ejecución de ese proyecto, de gran complejidad técnica y presupuestado con 15,3 millones, tiene un plazo de de 18 meses. La Junta de Andalucía ha dado algunos pasos para ejecutarlo (solicitad autorización ambiental o publicitar las expropiaciones que serán necesarias), pero aún no hay fecha para el inicio de las obras. Además, la actuación deberá completarse con la construcción de una depuradora en Las Jaras.

Desde al menos el año 2016, el Ayuntamiento tiene constancia de la falta de mantenimiento de las instalaciones hidráulicas de la urbanización, en manos de una empresa privada (otra distinta a la actual). En 2021, la Gerencia de Urbanismo y Emacsa encargaron una auditoría que puso de manifiesto que la EDAR de esta urbanización estaba fuera de servicio, así como el abandono de los recintos y equipos electromecánicos que conforman la misma, siendo necesa, por lo tanto, la construcción de una nueva estación depuradora.

