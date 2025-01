Vecinos de Fray Albino denuncian que la Policía Local retira los coches antes de la hora en la recogida de naranjas

Vecinos del distrito Sur y en particular de la barriada de Fray Albino han denunciado lo que entienden es “falta de coordinación” entre la Policía Local y la empresa municipal de limpieza, Sadeco, en la recogida de naranjas que se inició la semana pasada. Este año, el Ayuntamiento de Córdoba ya advirtió que para agilizar la campaña de recogida se avisaría con tiempo de antelación el día en que Sadeco actuaría en una calle concreta y se avisaría a los conductores para que quitaran sus vehículos so pena de denuncia y retirada del coche por parte de la grúa. En este sentido, la presidenta de Sadeco, Isabel Albás, defendió que la falta de colaboración ciudadana ha ralentizado en otras ocasiones la campaña al impedir el trabajo de los operarios, que acuden además pertrechados con vibradoras mecánicas para agilizar la caída y recogida del fruto.

Sin embargo, para algunos vecinos del barrio de Fray Albino algunos agentes de la Policía Local han pecado de tener “un exceso de celo”, ya que, según su relato, habrían retirado vehículos “de forma preventiva” y “antes incluso de la hora acordada” para la recogida. En concreto, han hecho mención de un caso en el que los agentes se llevaron un coche a las 4.20 horas de la madrugada y el corte de la calle comenzaba a las 7 de la mañana. “De momento, ha tenido que pagar 270 euros por la retirada de la grúa a las 4.20 horas y el hombre se iba a trabajar a las 6”, asegura. Las fuentes municipales consultadas niegan de plano los hechos y aseguran que se ha respetado el horario en los vehículos que se han retirado.

De madrugada

En concreto, Juan Mata, representante vecinal de Fray Albino, ha denunciado los hechos ocurridos desde la noche del domingo 26 al lunes 27, y del martes 28 con “la actuación irregular y recaudatoria por parte de la Policía Local”. En este sentido, los vecinos aseguran que la actuación policial fue de madrugada y “se pusieron a llamar a las casas a las 1 de la mañana para que los vecinos retiraran sus vehículos”.

Cartel anunciador de la prohibición de estacionamiento por la recogida de naranjas en una calle de Córdoba. / CÓRDOBA

Además, ha lamentado que los carteles se han puesto con la antelación prevista de 15 días, pero ahora “no se están cumpliendo esos plazos” de manera que hay calles donde no se está aparcando, pero donde aún no se ha iniciado la recogida de naranjas. “Este es un barrio de personas mayores y con pocas cocheras, de modo que la gente no sabe dónde aparcar”, ha comentado Mata. “Entonces qué hacemos, ¿aparcamos o no aparcamos si luego no recogen en las calles señaladas? Vemos que hay falta de coordinación en ese aspecto”. En estos momentos, Sadeco está recogiendo naranjas en la zona de la avenida de Cádiz.