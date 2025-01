Una corriente de críticos a Crespín anuncia que presentará candidatura para liderar el PSOE de Córdoba

Las distintas corrientes del PSOE de Córdoba han empezado a moverse con vistas al congreso provincial, mientras esperan que la nueva secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, mande claves, guiños y si hiciera falta señales de humo a los territorios para marcarles el camino. Monturque ha congregado esta tarde de miércoles a medio centenar de socialistas, entre los que se encontraba el exsecretario del PSOE cordobés, Antonio Ruiz, y el alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, dispuestos a presentar la semana que viene una candidatura que le dispute la secretaría general a Rafi Crespín. "Estamos barajando el nombre de cuatro o cinco alcaldes y alcaldesas para disputar la secretaría general", explica el regidor de la localidad de la Subbética que ha hecho las veces de portavoz de esta corriente de críticos.

Esta corriente empieza a moverse cuando Rafi Crespín ya ha hecho pública su intención de presentarse a la reelección y ayer mismo tocó a rebato pidiendo a los suyos “rearmar y reformar la marca PSOE en la provincia desde la unidad”. El anuncio de los reunidos en Monturque evidencia que Crespín no tiene el apoyo de todos los suyos, aunque el congreso de diciembre de 2021, que la aupó al liderazgo del partido, llevara por lema La fuerza de la unidad y ella misma quisiera hacer bandera incluyendo en su dirección la bicefalia de Alberto Mayoral, más cercano a la corriente del exsecretario general, Juan Pablo Durán, y José Antonio Romero, más cercano a la exalcaldesa Isabel Ambrosio. A esa ecuación habría que sumar al susanista Antonio Ruiz, que en 2021 se retiró en parte obligado por las circunstancias de las primarias contra Crespín, y que a pesar de formar parte de la dirección del PSOE-A de Juan Espadas siempre ha sido muy crítico con él, llegando a pedir púbicamente su dimisión por los resultados electorales.

Imagen de archivo de Rafi Crespín y Lope Ruiz en una acto del PSOE. / CÓRDOBA

A los dos exsecretarios generales, Ruiz y Durán, se sumaron para pedir la salida de Espadas los alcaldes de Iznájar, Lope Ruiz; Villafranca, Francisco Palomares; El Viso, Juan Díaz Caballero; Adamuz, Rafael Ángel Moreno; Belalcázar, Francisco Luis Fernández; Palenciana, Gonzalo Ariza, y Espejo, Florentino Santos, entre otros. Ahora todos esos nombres quieren también la salida de Rafi Crespín, todos menos Juan Pablo Durán, que no ha asistido a la reunión de Monturque y de momento no ha dicho públicamente si apoyará o no a Crespín.

María Jesús Montero dialoga con Rafi Crespín y Antonio Hurtado en la visita que la líder del PSOE andaluz hizo a Córdoba el viernes pasado. / AJ González

Alcaldes y secretarios

El alcalde de Iznájar ha explicado a este medio que a la reunión de hoy han asistido medio centenar de alcaldes, secretarios de agrupaciones del PSOE y militantes de toda la provincia y de la capital con el ánimo de promover una alternativa a la secretaria provincial. ¿Los motivos? Las derrotas electorales y "la decadencia" de algunas agrupaciones socialistas importantes en la provincia. "Ninguna de las grandes alcaldías que perdimos en 2023 estaríamos en disposición de recuperarlas ahora si hubiese elecciones y es posible que perdiéramos más y ni soñar con volver a la Diputación", ha defendido Lope Ruiz para argumentar la necesidad de que Crespín diera un paso al lado.

Asimismo, el alcalde de Iznájar acusa a la carloteña de haber dinamitado el partido desde que se alzó con el liderazgo: "Su lema era la fuerza de la unidad, pero en realidad ha sido la unidad a la fuerza", ha asegurado. Los reunidos en Monturque y "muchos más que no han podido venir" dicen no representar a ninguna corriente específica del socialismo y de momento no han tenido nada más que contactos informales con Sevilla.

Congresos provinciales

El adelanto del calendario congresual del PSOE afecta también a las provincias, que tendrán que celebrar sus congresos entre el último fin de semana de marzo (29 Y 30) y el primero de abril (5 y 6). El 8 de febrero, Crespín aprobará el calendario electoral y las fechas para celebrar primarias si hubiera dos o más candidatos a encabezar el partido en la provincia.

Antes, los socialistas tienen una segunda cita en clave interna (la primera fue el congreso de Sevilla donde Pedro Sánchez fue reelegido secretario general). Será en Armilla (Granada) los próximos días 22 y 23 de febrero, donde se oficializará la elección de María Jesús Montero como líder del PSOE andaluz.

La también vicepresidenta del Gobierno quiere cerrar la renovación de los liderazgos provinciales casi tres meses antes de la fecha tope que puso Ferraz (el mes de junio), con el objetivo de poner en marcha cuanto antes la maquinaria electoral. En las múltiples intervenciones que ha tenido Montero desde que anunció de dar un paso al frente en sustitución de Juan Espadas ha pedido siempre a los socialistas solucionar con agilidad los debates internos para trabajar cuanto antes en el objetivo: reconquistar la Junta de Andalucía y apear a Juanma Moreno de San Telmo.