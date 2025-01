Investigadores de la UCO crean el mayor mapa predictivo del polen del olivo en Córdoba

Hernández-Ceballos MA, López-Orozco R, Ruiz P, Galán C, García-Mozo H. Exploring the influence of meteorological conditions on the variability of olive pollen intradiurnal patterns: Differences between pre- and post-peak periods. Sci Total Environ. 2024 Dec 15;956:177231. doi: 10.1016/j.scitotenv.2024.177231. Epub 2024 Nov 4. PMID: 39471956.