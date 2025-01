Vientos de 74 kilómetros por hora y más de una veintena de incidencias. Es el balance del paso de la borrasca Herminia, este lunes, por la capital cordobesa. La mayoría de intervenciones de los bomberos se han producido por la caída de ramas, tejas o vallas, y no hay que lamentar heridos. A nivel provincial, destacan los 46,6 litros que ha dejado la lluvia en Cardeña y el árbol de grandes proporciones que ha arrancado un vendaval en Pedro Abad. Pero el temporal no es la única cuestión de actualidad en Córdoba. Esta mañana ha visitado la ciudad el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha asegurado que a Pedro Sánchez "no le hace falta buscar los votos" para subir las pensiones, porque ya "están en el Congreso". Además, expertos han abordado las formas de prevenir el acceso al porno entre los jóvenes cordobeses.

