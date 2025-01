«Pagar una póliza para un taxi supone un mes trabajando 12 o 13 horas a ‘full’»

-¿Por qué se manifestarán este miércoles 29 de enero?

-Autacor secundará una manifestación convocada a nivel nacional para denunciar la subida desorbitada de las pólizas de seguro a las que tiene que hacer frente el taxi. Estamos viendo que esas pólizas se están multiplicando por 2, por 3 y hasta por 5 en algunas provincias.

-¿Cuánta paga un taxista de media por una póliza?

-Entre 4.200 y 2.500 euros. Pagar una póliza supone un mes trabajando 12 o 13 horas a full . Puedes tener un seguro a terceros, que te cubre solo lo más básico, y ahí estamos hablando de 1.600 euros. Un conductor cualquiera pagaría por ese mismo seguro 310 euros. Algo no cuadra. Y en el taxi, los que están solos suelen cambiar de vehículo cada 7 u 8 años y si son dos conductores, a los 5 o 6 años, y con un coche nuevo lo suyo es que lo tengas a todo riesgo y eso de 2.500 euros no baja.

-¿Por dónde marchará la protesta?

-Primero nos concentraremos en El Arenal a las 11 y de ahí saldremos con los coches hacia la Subdelegación del Gobierno, donde leeremos un manifiesto. Los coches se quedarán aparcados en Vallellano.

-En diciembre también se manifestaron por la inseguridad. ¿Cómo está la situación ahora?

-Esto es un camino largo. Se tienen que tomar medidas disuasorias para que la gente vea que no sale gratis agredir a un taxista. Con el Ayuntamiento de Córdoba tenemos buena sintonía y nos han dicho que nos brindan toda la ayuda. El problema es que el taxi va a un ritmo y la política, a otro, pero necesitamos cosas ya, porque la inseguridad nos afecta en nuestro día a día de trabajo.

-¿Qué medida podría adoptarse «ya» sin tener que esperar esos ritmos de la administración?

-Las cámaras de seguridad, para cuya instalación hay ayudas. Desde Autacor orientamos además con la ley de protección de datos si las instalan.

-¿Cuánto cuesta una de ellas?

-Depende, pero una cámara ronda los 150 euros más los gastos de instalación. Otra cosa que sería rápida si hubiera voluntad política es poner al taxista en el mismo nivel que profesores o médicos de urgencia, porque somos un servicio público. Si esa agresión tuviera ese carácter de atentado contra la autoridad, las penas serían diferentes, y los agresores se lo pensarían más.

-El PSOE propuso instalar en el taxi un botón conectado con la Policía que tienen desde hace años los taxistas de Barcelona. ¿Les parece interesante ese sistema?

-Sí, pero implementarlo no es tal fácil y lleva parejos costes que obviamente en un principio tendríamos que asumir los taxistas, a no ser que el Ayuntamiento nos diera subvenciones o pagara directamente, y ahí es donde empieza esa burocracia que hace que esas medidas no se lleven a cabo ya, que es lo que el taxi necesita. Estamos hablando para ver de qué manera se puede solucionar y preguntando a empresas para ver más soluciones.

-¿Cuándo ha sido la última agresión que han sufrido?

-El fin de semana pasado, la típica discusión cuando un taxista no quiere subir a alguien porque no va en condiciones.

-¿Cómo está la compañera a la que agredieron y le robaron el taxi en diciembre?

-Recuperándose, supongo que psicológicamente es algo que te afecta de por vida. Esperemos que vuelva a trabajar pronto. Lo que hay que hacer es apoyarla en lo que necesite y darle toda la fuerza del mundo.

-¿Cómo es vuestra interlocución con el Ayuntamiento?

-Fluida. En cuestión de comunicación no tenemos problema con el concejal de Movilidad, Bernardo Jordano. Pero, claro, no lleva exclusivamente al taxi, lleva más temas. La dinámica del Ayuntamiento a la hora de trabajar no es como una empresa privada y nos topamos con la burocracia de las propias administraciones.

-Ya mismo hace un año de su elección como presidente de Autacor. ¿Ha cogido ya las riendas?

-Poco a poco. Esto es el día a día y todos los días hay cosas. La valoración es positiva y nos queda un año más, que esperemos sea mejor.

-Están camino de actualizarse los precios del taxi, una subida del 3,6% que Facua ha calificado de «abusiva» e «injustificada».

-Facua hace su trabajo y nosotros somos una asociación profesional que lo que hacemos es adecuar las tarifas al coste del servicio y a tener una rentabilidad que haga que podamos vivir con dignidad. Lo que queremos es que respeten nuestro trabajo, igual que nosotros respetamos el suyo, aunque puedan tener sus opiniones. La subida del 3,6% no llega a 20 céntimos, y la carrera mínima media pasaría, según Facua, de 6,06 a 6,30. Estamos hablando de ganar 4 euros más al mes. Si volvemos al hecho de las pólizas de seguros, prácticamente los seguros se comen toda esa subida.

-¿Cuánto tiempo se mantendrá Córdoba fuera del circuito de empresas como Uber y Cabify?

-Por nosotros cuanto más tiempo, mejor. Y si no vuelven, oye, pues mejor. No podemos decir otra cosa. Si este tipo de empresas no están aquí es básicamente porque no le interesa, ya que se mueven a puro beneficio. Al final la movilidad de la gente de Córdoba, hablando malamente, pues le importa un pimiento. Aquí ya han visto que no es una ciudad donde puedan jugar con los precios, así que nos les interesa, primero, económicamente, y segundo, porque aquí el servicio que se da de taxi es muy bueno .

-Como observadores privilegiados que sois, ¿qué cambiarías del tráfico en Córdoba?

-El tráfico no es el principal problema, pero en momentos puntuales sigue siéndolo. Se están haciendo cositas en la avenida de Trassierra, que se ha congestionado bastante con la ampliación, o la ronda del Marrubial. Se podría mejorar la zona del Vial para que fuera más rápida con una secuencia de semáforos verdes o semáforos inteligentes, y se podría peatonalizar parte del centro: la calle Concepción y Ronda los Tejares, aunque eso ya sería algo mucho más atrevido.

-¿Cómo se entienden con los patinetes?

-Si todos respetáramos las normas, nos iría mejor. El problema es que la mayoría de los patinetes no cumple con lo establecido.

-¿Y cómo va la implantación de vehículos Tesla y eléctricos?

-Tesla puede haber unos 14 o 15, y eléctricos, una veintena. El 77% de la flota de taxis de Córdoba tiene etiqueta eco o cero y eso es algo que se puede decir en pocas provincias y un orgullo para nosotros.

