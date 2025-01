Las licencias para bloques de apartamentos turísticos se disparan y superan las 300 en un lustro

El modelo de turismo ha sufrido profundos cambios durante los últimos años, con especial incidencia tras la pandemia del coronavirus. Hace algunos años, en Córdoba, la fórmula más extendida que tenía el turista para pernoctar en la ciudad era quedarse en un hotel, y los apartamentos turísticos eran un modelo mucho más relacionado con sitios de costa. Sin embargo, de un tiempo a esta parte han ido afianzándose los conocidos como alojamientos extrahoteleros, otro tipo de establecimiento donde tienen cabida no solo los apartamentos turísticos sino, entre otros, las viviendas de uso turístico (VUT). El aumento de ambos, tanto de apartamentos como de VUT, ha sido exponencial durante los últimos años. Sí hay que tener clara una diferencia, ya que mientras una VUT es una vivienda particular que se pone en el mercado del alquiler vacacional para estancias cortas, los apartamentos suelen estar en un edificio dedicado al 100% al uso turístico, siendo más similar a un hotel (con normas que cumplir muy similares a las que se aplican a los alojamientos tradicionales).

Según los datos facilitados por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba a este periódico, en el último lustro, las licencias concedidas a bloques de apartamentos turísticos se han disparado y los permisos aprobados superan los 300 desde 2020. Entre el año de la pandemia y el ejercicio pasado, Urbanismo concedió 308 licencias para edificios de apartamentos turísticos. El boom y el interés empresarial por este tipo de proyectos vino justo antes del covid-19, ya que, según los datos de la GMU, las licencias concedidas en 2019 llegaron a las 91, cuando en 2018 fueron poco más de una quincena. También es significativo el dato de 2020, con 99 licencias. A partir de ahí, los permisos bajaron y se situaron en 62 licencias en 2021, 46 en 2022, 55 en 2023 y 46 el año pasado. También hay que tener en cuenta que muchos proyectos no llegan a ejecutarse, es decir, que pueden pedir licencia, pero no llegan a materializarse. A eso hay que añadir otra consideración, y es que la cifra no hace referencia a cada uno de los alojamientos en sí, sino a edificios completos de apartamentos, por lo que el dato del número de plazas supera y por mucho los 300.

En cualquier caso, las cifras oficiales, las del Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos actualizados hasta noviembre del año pasado, dicen que en la capital había 330 apartamentos con más de 900 plazas disponibles; y diez años antes, en noviembre de 2014, había 112 apartamentos que no llegaban a las 400 plazas.

Apartamentos de Puerta de la Ribera Suites, en la plaza del Potro. / AJ González

Y aunque Urbanismo no facilite la cifra concreta de alojamientos en la que se traducen esas licencias, basta con repasar los órdenes del día de las comisiones que se celebran en la GMU para observar que es bastante habitual conceder permiso para esta actividad. La última, precisamente, se celebró la semana pasada, cuando se otorgó permiso a unos apartamentos turísticos en la calle Mayor de Santa Marina (la mayor parte de estos recursos turísticos se concentran en el casco histórico y en el centro de la ciudad). En este caso, en los números 19 y 21 de la citada calle se va a construir un edificio con 13 apartamentos que supondrán una inversión de 1,5 millones.

Proyectos

Otro buen indicador de los proyectos que están activándose es el trabajo que realizan los estudios de arquitectura. El estudio Castelló Arquitectura explica que entre los proyectos que tiene en ejecución hay once apartamentos en el número 6 de la calle Barroso, otros cuatro en el número 9 de Almogávares y una decena en el 139 de la avenida del Brillante. A esos se unen varias iniciativas más, del mismo estudio, que ahora mismo están en tramitación de la licencia en la Gerencia de Urbanismo y que son 15 apartamentos en el número 3 de la calle Sevilla; 35, en el 142 de la avenida del Brillante; cinco, en la calle Bruselas, 28B; tres, en la calle Hasday Ibn Shaprut; y otros 17 más, en el número 2 de la calle Cruz Conde.

De la mano de este estudio ha venido, además, una de las últimas inauguraciones de apartamentos turísticos en la ciudad: 14 ubicados en el número 4 de la plaza del Potro denominados Puerta de la Ribera Suites. Se trata, en este último caso, de apartamentos de entre 29 y 33 metros cuadrados que cuentan con servicios muy similares a los de un hotel, como pueden ser recepción, zona de estar o consigna de equipajes.

Una de las entradas de la Portería de Santa Clara. / AJ González

También explica algunos de sus proyectos de apartamentos turísticos el arquitecto Francisco Paniagua. Entre esas iniciativas se encuentra la recuperación de la Casa de los Burgos, un palacete modernista del siglo XIX para el que se han planteado algunos usos hoteleros que no han llegado a cuajar. Ahora, se opta por un complejo de apartamentos turísticos de lujo en una zona privilegiada del casco histórico, junto al Museo Arqueológico.

Paniagua será también el encargado del proyecto de apartamentos para el mítico edificio Fénix de la plaza de las Tendillas. Los trámites urbanísticos ya están iniciados y se plantea un complejo de apartamentos turísticos de dos llaves (que hace referencia a la categoría del establecimiento). Además, el mismo arquitecto tiene otras dos iniciativas en la calle Cardenal González, al lado de la Mezquita-Catedral.

Junto a estos, hay otro buen puñado más de proyectos similares que consiguieron licencia en Urbanismo a lo largo del año pasado. Entre esos está un edificio de nueva planta para cuatro apartamentos en el número 12 de la calle Nacimiento (por la zona de la Ribera), otro complejo más con nueve pisos en Sansueña y otro más para un edificio de ocho apartamentos turísticos en el número 3 de la calle Terrones, por la zona del Alcázar Viejo.

Limitaciones solo a viviendas El Ayuntamiento de Córdoba está trabajando en una nueva ordenanza municipal que permitirá regular, y sobre todo limitar, la concesión de permisos para abrir nuevas viviendas de uso turísticos. El Consistorio cuenta con un informe que dice que las zonas más saturadas, y donde estos establecimientos pueden tener consecuencias directas, son los distritos centro y sur. Pero, ¡ojo!, las limitaciones serán únicamente para las viviendas de uso turístico y no para los apartamentos, que suelen ocupar edificios enteros.

Suscríbete para seguir leyendo