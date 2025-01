Feijóo asegura en Córdoba que "no hace falta buscar los votos" para subir las pensiones porque "están en el Congreso"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha replicado este lunes desde Córdoba al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que ayer dijo que buscaría hasta "debajo de las piedras" los apoyos necesarios para aprobar el decreto ómnibus, que los votos que busca "están en el Congreso". El PP quiere que se revalorice las pensiones, las ayudas al transporte público y a los afectados por la dana a través de un nuevo decreto al margen del ómnibus una vez que el pasado miércoles el PP, Vox y Junts sumaron sus votos en el Pleno del Congreso para tumbar el decreto que también incluía la prohibición de cortes de suministros a personas vulnerables o la cesión de un palacete en París al PNV.

Feijóo ha hecho estas declaraciones tras su visita a una residencia de mayores en Córdoba capital arropado por el presidente de la Junta y del PP de Andalucía, Juanma Moreno. La comitiva ha llegado antes de lo pautado para evitar una protesta de jubilados a las puertas de la residencia. Tras las declaraciones, se han ido por la puerta de atrás al mismo tiempo que otros dirigentes del PP, como el alcalde, José María Bellido, o el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, lo hacían por la principal.

El PP quiere llevar las medidas a la Cámara por separado tras justificar su negativa alegando que el ómnibus era un "decreto trampa" que incluía temas muy diversos. Sin embargo, desde el Gobierno ya se ha deslizado que no son partidarios de aprobar un decreto solo con algunas de las medidas como ha propuesto el PP, sino que su apuesta es llevar de nuevo al Parlamento el decreto ómnibus completo. En este sentido, Feijóo ha afirmado que si el Gobierno quiere cuenta con el apoyo del PP para "las ayudas al transporte, el aumento de las pensiones y las ayudas a los valencianos por la dana", si bien cree que el Ejecutivo prefiere "buscar los votos en Suiza" para que "le sigan pagando el sueldo del presidente del Gobierno".

Ha añadido que el presidente del Gobierno "ya llega extremadamente tarde" por no haber aprobado la subida de las pensiones "cuando tenía que haberlo hecho", aunque ha insistido en que tiene los votos del PP "garantizados", aunque únicamente para aprobar estas tres cuestiones. Para Feijóo, al Gobierno de Sánchez "le va a salir mal la jugarreta" que porque, según ha subrayado, "los pensionistas no son pardillos". Para el líder del PP, "nos intentan tomar a los españoles, especialmente a los pensionistas, por pardillos. Ha quedado acreditado durante esta semana, pero los pensionistas no son pardillos. Les ha salido mal la jugarreta y les va a seguir saliendo mal porque la paciencia de los pensionistas tiene un límite".

Feijoó junto a Juanma Moreno, Jose María Bellido, Salvador Fuentes y otros dirigentes y cargos del PP, este lunes en la plaza del Cristo de los Faroles en Córdoba. / MANUEL MURILLO

El Gobierno "está más solo"

Según el líder del PP, esta legislatura "será recordada como el ejemplo de todo lo que no se debe hacer" y el Gobierno "está más solo porque ya no le creen en la calle y porque ni siquiera sus socios le apoyan".

El PSOE confía en las negociaciones con Junts para sacar adelante el decreto ley ómnibus tal y como se había presentado. De hecho, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abogado esta misma mañana porque el Gobierno lleve "si puede ser" mañana martes a Consejo de Ministros el mismo real decreto. Sobre estas declaraciones, Feijóo ha acusado a la vicepresidenta de cambiar de opinión "con una enorme frecuencia" y que su opinión "cada día tiene menos valor".

Ambas partes (PP y PSOE) han movilizado a sus cargos para culpar al contrario de lo ocurrido y sacar rédito político. Al respecto, Núñez Feijóo ha expresado que no se va a conformar con un Gobierno "que haga sufrir a los ciudadanos para intentar desgastar a la oposición. Y no me conformo con un presidente que cree que puede repercutir sus problemas políticos, sus problemas judiciales y sus problemas de estabilidad en el Gobierno en la gente", ha manifestado.