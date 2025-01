Aprobadas las bases para el concurso de Rejas y Balcones 2025

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes las bases del concurso de Rejas y Balcones 2025, que se celebrará del 5 al 18 de mayo (ambos incluidos). De la misma forma, se ha dado el visto bueno al gasto de 18.000 euros, con cargo al presupuesto municipal de este año, para los premios del certamen (3.150 euros para premios y 14.850 para los accésits de participación).

En cuanto a las bases, serán similares a las de edificaciones anteriores. En este caso, podrá participar en el concurso toda reja y balcón que reúna las necesarias condiciones de conservación y cuidado, que componga su ornamentación exclusivamente con elementos naturales y florales del tiempo, en macetas o enredaderas con recipientes adecuados y que se encuentre dentro del casco histórico.

Requisitos

No podrán participar las rejas y balcones de entidades con ánimo de lucro o que pertenezcan o estén incluidas dentro de hoteles, hostales, apartamentos turísticos, restaurantes y bares, comercios u otros tipos de establecimientos similares y aquellas que no cumplan con las medidas mínimas (el tamaño en su conjunto no puede ser inferior a los cuatro metros cuadrados).

El Departamento de Ferias y Festejos visitará, durante los meses de marzo o abril, cada una de las casas que soliciten la participación en el concurso para verificar sus condiciones antes de formalizar la participación en el certamen, exigiéndose un mínimo nivel de calidad.

Primer premio de 2024, en la calle Manuel Soro Tinte, 3. / VÍCTOR CASTRO

El accésit por participar va de los 400 a los 500 euros (dependiendo del tamaño) y los premios se repartirán de la siguiente manera: primero (900 euros); segundo (750); tercero (600); cuarto (400); quinto (300) y sexto (200). Los criterios a valorar por el jurado serán la estética, tipología y permanencia en el tiempo de la decoración floral; valoración de la forja y de los elementos de decoración y el impacto visual y equilibrio de la reja-balcón en la fachada del edificio.