Hacemos exige al Ayuntamiento limpiar y proteger el horno califal de Ollerías y la alberca de Arroyo del Moro

Hacemos Córdoba, la coalición de izquierdas con presencia en el Ayuntamiento de Córdoba, ha denunciado este domingo el “lamentable estado de conservación” de numerosos restos arqueológicos de la ciudad, asegurando que se encuentran en su mayoría "llenos de basura, como si de un nuevo punto limpio se tratase”. Hacemos señala en una nota de prensa casos concretos como los restos del horno califal de Ollerías que se encuentra “lleno de latas, cartones y botellas y con una vegetación espontánea que dificulta su visibilidad”. También han destacado que espacios como la alberca hispanomusulmana del Parque Nobel de la Paz Wangari Maathai también “está lleno de vegetación espontánea y ramas caídas afectando negativamente a su conservación”, mientras que otros, como los restos de la basílica paleocristiana de los siglos III y IV de los jardines Federica Montseny, “carecen de información que permita a la ciudadanía o turistas comprender su importancia”.

Yacimiento de Cercadillas

Asimismo, desde Hacemos han criticado que otros lugares como los que colindan con el el yacimiento de Cercadillas sigan siendo los grandes olvidados de este gobierno municipal”. Desde el grupo municipal han exigido al Ayuntamiento que “asuma su responsabilidad” en el cuidado y la protección de estos restos arqueológicos, comenzando por aquellos que son de titularidad municipal.

Alberca hispanomusulmana situada en el parque entre la avenida de Arroyo del Moro y los Aguijones. / CÓRDOBA

Por otro lado, han planteado que, para los que no sean propiedad municipal, “se trabaje para incorporarlos al inventario municipal” o, en caso de que no sea posible, “se colabore con sus propietarios para garantizar un nivel de conservación adecuado en todos y cada uno de estos”.

Propuestas de conservación

Así, desde la coalición han exigido que “lo primero que tiene que hacer el Ayuntamiento es limpiarlos”, enfatizando que la eliminación de la basura acumulada debe ser la primera medida para restaurar la dignidad histórica de estos espacios. Además, han señalado que es primordial que “todos y cada uno de estos recintos queden al menos techados, aunque lo aconsejable sería acristalarlos” para garantizar su conservación, a la vez que “sean acotados con vallados que permitan su visibilidad limitando el acceso descontrolado” para evitar su deterioro.

Otra de las medidas clave que han propuesto es que “se revisen al menos cada dos años para garantizar que no vuelvan a quedar en un estado de abandono”. Por último, el grupo municipal ha solicitado un plan integral de puesta en valor que incluya la instalación de carteles informativos en cada uno de estos espacios, ya que “defender nuestro patrimonio no es solo vanagloriarse diciendo que tenemos cuatro patrimonios de la humanidad, es trabajar día a día para poner en valor y cuidar el resto del patrimonio no tan conocido de nuestra ciudad”.