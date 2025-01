El turismo anima un mercado temático pasado por agua y nubes

La lluvia quita brillo a un mercado temático que prometía ser más grande, con más actividades y diferente a otros años. El pronóstico de este sábado era lluvioso, aunque el turismo no ha temido y ha ayudado a que el ambiente en el entorno de la Calahorra y Miraflores no decaiga.

Los 150 artesanos que componen este mercado ambientado en la época andalusí de Córdoba han abierto sus puestos esta mañana con ilusión y ataviados con las mejores galas. Todos los vendedores con los que ha hablado este periódico coinciden en que "recorremos toda España" por lo que están acostumbrados a que en muchas instalaciones la lluvia esté presente. No obstante, apuntan que "en el norte la gente no teme a la lluvia y sale a la calle con paraguas" pero que en lugares como en Córdoba en los que el mal tiempo no es común "la gente se queda en casa".

A pesar de las nubes, numerosos grupos de jubilados o turistas de diferentes lugares del territorio nacional se han dejado ver por el entorno del Puente Romano para conocer la oferta gastronómica, artesanal y los talleres ambientados en la Córdoba andalusí con los que cuenta el mercado temático.

Desde Bonares (Huelva) ha llegado esta mañana a Córdoba un grupo de unas 50 personas en un viaje organizado por el hogar el pensionista de la localidad. Han llegado bien temprano y han podido aprovechar las primeras horas de apertura del mercado. "Si el tiempo hubiese estado mejor nos hubiésemos parado más en cada puesto", relata una de las integrantes de este grupo que, no obstante, asegura que "todo es muy bonito" y que hasta ha tenido tiempo de hacerse una foto con la bruja.

La segunda jornada del Mercado Andalusí en imágenes / A.J.González

Otro grupo ha llegado a Córdoba desde la localidad sevillana de Fuentes de Andalucía y permanecerá todo el día en la ciudad. "Yo vengo mucho a Córdoba, me gusta mucho", dice uno de los vecinos de este pueblo, Francisco, que se ha mostrado encantado con el mercado, a pesar del mal tiempo. Cuenta que ha estado en otros de este tipo en otros lugares de Andalucía.

También se han dejado ver en la Calahorra un grupo de madrileños que ha viajado a Córdoba para jugar un torneo de mus. Una de las jugadoras asegura que "Córdoba siempre nos encanta", por lo que, con paraguas en mano, no temen a la lluvia y se han dispuesto a recorrerse todo el mercado.

Los vendedores no temen al mal tiempo

A pesar de que el sábado está algo manchado por la lluvia, vendedores como William, que viene desde Valencia para vender todo tipo de productos aromáticos e inciensos, apunta que "ayer estuvo bastante bien" y están a la espera de "ver qué pasa en la tarde". El artesano asegura que es algo que tienen que afrontar "al estar en la calle", por lo que resta importancia a la meteorología.

La zona de talleres y atracciones ha estado prácticamente desierta durante la jornada, como han lamentado los trabajadores de esta parte del mercado que recalcan que la noche del viernes fue "estupenda", pues "la gente se echó a la calle y aquí no se cabía", comentan.