El aeropuerto de Córdoba contará en breve con el control de pasaportes para los vuelos internacionales

El aeropuerto de Córdoba podría contar en breve con el servicio de aduanas e Inmigración, el de control de pasaportes que se necesita para poder acoger vuelos internacionales y de fuera del espacio Schengen, donde se incluye a los viajeros británicos. Así ha informado este viernes la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, que ha agregado que el proceso podría dar resultados de manera "casi inmediata, en pocas semanas".

En este proceso hay tres ministerios implicados: Interior, Transportes y Hacienda, que ya ha dado el visto bueno y ahora está en manos de Interior y López espera "que no se retrase mucho" y que sea antes del verano. "Esperamos que se pueden llevar a cabo todos los trámites lo antes posible y podamos tener la posibilidad de tener vuelos internacionales", ha agregado. Luego, habrá que hacer las gestiones para que las aerolíneas internacionales se interesen por el aeropuerto de Córdoba, un proceso que lleva su tiempo.

El Gobierno y Aena están trabajando en ello desde el verano del año pasado, cuando se reactivó el aeropuerto de Córdoba con vuelos comerciales y la mirada puesta en los internacionales, tras las obras de ampliación del aeródromo cordobés. Estados Unidos y Reino Unido se encuentran entre los cinco principales emisores de turistas a Córdoba y para poder llegar en avión necesitan pasar por el control de pasaportes.

La subdelegada del Gobierno ha celebrado que el aeropuerto de Córdoba acoja vuelos regulares y espera que se mantengan a lo largo del tiempo y no solo en la temporada de verano. Acerca de los anuncios de vuelos de Vueling realizados en Fitur, ha mostrado su incomodidad por no haber sido invitada a pesar de estar presente en la feria. "Lo mantuvo en silencio tanto la Junta, como el Ayuntamiento y la Diputación y nos enteramos como todos, no sabíamos absolutamente nada y por eso no podíamos estar presentes" y cree que podía haber una participación de Aena tras una inversión y apuesta importante en los últimos años.