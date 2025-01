Satse Córdoba exige la actualización inmediata de la bolsa de empleo del SAS

El sindicato de enfermería Satse recuerda, que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en un comunicado hecho público el pasado 30 de octubre de 2023, fijaba la fecha de marzo de 2024 para tener actualizado el corte de bolsa de los años 2022 y 2023 de las 97 categorías o áreas específicas de personal estatutario que se rigen por el sistema de bolsa única de empleo.

"Sin embargo, a 23 de enero de 2025, el SAS no solo no ha publicado el listado definitivo de la actualización de las bolsas de Enfermería, Enfermeras Especialistas y Fisioterapeutas, sino que tampoco informa de su publicación inminente, lo que está ocasionando una pérdida de confianza y frustración de los profesionales en el SAS, por el incumplimiento de sus compromisos", critica este sindicato.

Consecuencias

Según Satse, "no actualizar la bolsa durante más de 3 años supone que todos los méritos profesionales realizados en esos 36 meses (actividades formativas, investigadoras y experiencia profesional) no son valorados, por lo que los profesionales que ya estaban en bolsa en 2021 tienen “congelada” su puntuación al no verse actualizada; siendo más grave en los supuestos de aquellos profesionales que finalizaron sus estudios en 2022, 2023 y 2024 pues en estos casos, simplemente no están en las Bolsas de empleo de Andalucía (aunque sí en otras Comunidades que sí actualizan sus bolsas anualmente) por lo que optan por mirar a otros territorios, cuando en nuestra comunidad los necesitamos, quedando el verano pasado y en esta reciente Navidad sin profesionales, con las bolsas de empleo agotadas".

Para este sindicato, "la situación de la bolsa de empleo es inaceptable, además del grave perjuicio generado a miles de profesionales, supone una falta de respeto a los derechos laborales y acceso al empleo del personal eventual. El sindicato de enfermería, también recuerda que solicitó a la delegada de Salud, María Jesús Botella, que intercediera ante la Administración autonómica, de manera inmediata, para acelerar la publicación de los listados de la bolsa de empleo del SAS. A fecha de hoy los contratos del SAS siguen adjudicándose por la puntuación de la bolsa del año 2021".