El panadero cordobés José Roldán, plata con España en el Internacional Bread In The City-Bakery World Cup

El panadero cordobés José Roldán y la Selección Española de Panadería Artesana (Los Espigas), que capitanea desde hace cuatro años, han logrado la segunda posición en el Campeonato Internacional Bread In The City-Bakery World Cup, celebrado recientemente en la localidad italiana de Rímini, en el marco de la prestigiosa feria SIGEP.

Este nuevo título supone para Roldan el broche de oro a cinco años en lo más alto de la panadería y múltiples reconocimientos, entre los que destacan los títulos de Bakery World Cup 2023 Champion, Campeón de España de Panadería 2015 y Campeón Copa Luois Lesaffre 2007.

En la sexta edición del certamen Bread In The City-Bakery World Cup han participado los equipos de España, China, Italia, Perú, Grecia, México y Japón. El oro fue para una imbatible China, mientras que el país anfitrión consiguió el tercer puesto. Las diferentes categorías que resultaron sometidas al veredicto del jurado fueron: ciabatta y panes especiales; panes estilo libre; bollería; tartas al horno y presentación salada.

La Selección Española de Panadería Artesana, promovida por Ceoppan y con el apoyo del Club Richemont España presentó, entre otras elaboraciones, un pan nutricional hecho a base de leguminosas y frutos secos, con una técnica muy novedosa con la que se consigue un efecto de tronco. También sorprendió con una pizza creativa con una base cuya forma distaba mucho de la habitual y sobre la que había foie, jamón de pato, granada, turrón y alcachofa confitada.

El panadero cordobés José Roldán y la Selección Española de Panadería Artesana (Los Espigas) / CÓRDOBA

Aunque sin duda su trabajo más llamativo fue la recreación del Pac-Man –el popular juego del Come Cocos- en formato brioche, que contenía una galleta crujiente con un gelificado de mandarina y un cremosos de chocolate con leche

Roldán subraya que, sin duda, ha jugado a favor del contingente español “la creatividad y los sabores tan ricos” de las diferentes piezas presentadas. Igualmente, ha destacado que “el vivir en Córdoba y tener presentes sus sabores y técnicas se convierten en fuente de inspiración”.

Seleccionador nacional

El cordobés ejerce de orgulloso seleccionador nacional desde hace cuatro años y el equipo con que ha concurrido en Rímini estaba formado por el alicantino Santiago Mariel, el valenciano Joan Serra y el director técnico Jesús Sánchez.

El director técnico de Panadería El Brillante comentaba, trofeo en la mano, que “desde hace ya unos años se ha demostrado que no sólo somos buenos en los campeonatos, sino la calidad que tiene actualmente la panadería española”.

Con este resultado, Los Espigas revalidan su presencia en el pódium. No en vano se proclamaron campeones del mundo en Bread In The City 2023 y subcampeones del Campeonato Internacional de Jóvenes Panaderos de la UIBC celebrado el año pasado en Reykjavik (Islandia).

La sucesión de reconocimientos no hace sino confirmar la edad de oro que vive el sector de la panadería en España y encumbran a José Roldán como el maestro panadero español con el mejor palmarés de la historia en competiciones internacionales.