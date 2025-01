Los mercados municipales de Córdoba lanzan un SOS al Ayuntamiento y piden mejoras

Los mercados municipales consideran una excelente idea que el Ayuntamiento de Córdoba haya sacado a concurso los 14 puestos vacantes de la Corredera y piden al concejal de Comercio, Julián Urbano, que replique la idea en el resto de plazas de abastos con actividad. Además, piden al gobierno local reformas en estos espacios de titularidad municipal para hacerlos más atractivos y, en algunos casos, nuevos aparatos de climatización.

Los presidentes de las plazas de abastos miran con temor el futuro, conscientes de que cada vez son menos los que resisten en esta fórmula, ya sea por los cambios en los hábitos de consumo o por problemas en el relevo generacional. Pero también hay esperanza y mercados que se reinventan para el turismo o lo gourmet. Los que siguen al pie del cañón defienden lo que venden porque es «de mayor calidad» que el producto de las grandes superficies y con un trato personalizado. Además, recuerdan que estar en un mercado municipal resulta más barato para los comerciantes que un alquiler en el mercado libre y que su actividad irradia a sus barrios. El mercado de la plaza España cerró en 2023 y en el del Naranjo resiste un carnicero, Rafael Jiménez, dispuesto a defender su negocio con uñas y dientes. Los representantes de las cinco plazas de abastos restantes nos cuentan su realidad.

Moisés Martín, vicepresidente mercado de La Corredera

Los vendedores del mercado Sánchez Peña están ilusionados con el concurso de los puestos vacantes que ha licitado el Ayuntamiento. «Bienvenido todo lo que sea abrir el mercado y atraer más gente», dice Moisés Martín, que tiene una carnicería. En este mercado renovaron no hace mucho el aire acondicionado y ahora se están arreglando los puestos libres que han salido a concurso. «Lo de las licitaciones ha tardado muchísimo porque las cosas del Ayuntamiento van despacio, pero se ha hecho estupendamente y todo está en marcha; ahora no es hora de quejarnos, sino de agradecer», apunta.

Moisés Martín, vicepresidente mercado de La Corredera / MANUEL MURILLO

Espera que toda la gente que se ha acercado a preguntar qué hacer para ocupar uno de los puestos vacíos, se anime ahora a concursar, porque son muchas las ventajas de vender en un mercado: «Aquí estamos un grupo de comerciantes profesionales, de toda la vida, la mayoría ha aprendido el oficio de sus padres; y vendemos un producto mucho, mucho, mucho mejor que el de los supermercados; además, los precios de los puestos son más baratos que los alquileres de la calle», explica convencido de las bondades de esta fórmula.

Pilar Tortolero, presidenta del mercado del Marrubial

Los vendedores del Marrubial esperan con impaciencia el traslado varias veces prometido a un mercado de nueva construcción con aparcamiento junto a la Farmacia militar. Con impaciencia y en algunos casos, con escepticismo porque se ha anunciado y de momento no ven avances. Entre las esperanzadas porque ha visto el proyecto está Pilar Tortolero, la presidenta, que ve «fenomenal» que el Ayuntamiento haya sacado a concurso las plazas vacantes de la Corredera y cree que han salido a un precio muy bueno.

Pilar Tortolero, presidenta del mercado del Marrubial. / IRINA MARZO

«En una zona tan buena como aquella, era una pena que estuvieran tantos puestos cerrados», dice y pide que se saquen a concurso las vacantes que hay en el resto de mercados, y que supera el centenar. Para su mercado, el de la Mosca, y mientras se acomete el proyecto, pide a los responsables municipales una reforma para que, entre otras cosas, no tengan que salir de sus puestos para recoger el agua de los pasillos. Pintaron hace poco, pero «a parches» y tampoco se ha dado un arreglo a la iluminación. «Esta plaza funciona, las familias que estamos nos sacamos un sueldo y no dejamos de pagar al Ayuntamiento, así que nos merecemos un esfuerzo».

Manuel Ruiz, presidente del mercado de Ciudad Jardín

Manuel Ruiz lleva 34 años vendiendo encurtidos en el mercado de Ciudad Jardín, la plaza con mayor tasa de ocupación de la ciudad. Casi el 80% de sus puestos están ocupados (31 de 39) -«la verdad es que aquí hay curro y que tenemos una clientela fiel»-, pero también verían muy bien que el Ayuntamiento sacase a concurso los 8 puestos que tienen libres. «En los últimos tiempos hemos conseguido abrir una pescadería y una frutería, pero es cierto que es difícil que la gente joven se anime», reconoce pesimista sobre el relevo generacional.

Manuel Ruiz, presidente del mercado de Ciudad Jardín / CÓRDOBA

Al Ayuntamiento, además de sacar a concurso los puestos vacantes, le piden una apuesta más decidida por los mercados, que parecen «obligados a cerrar poquito a poco»- y continuar con los planes que había en mandatos anteriores. «Se habló de cambiar la imagen del mercado y nos mostraron un proyecto para panelar las paredes, lo que le daría un aspecto más moderno y uniforme», comenta para lamentar que se haya olvidado esa idea. «El gobierno local tiene que confiar más en los mercados y tiene que modernizar sus edificios», concluye.

Isabel Elías, portavoz mercado Huerta de la Reina

El mercado municipal de Huerta de la Reina es uno de los que menos puestos activos tiene en la actualidad: una carnicería, una frutería y una pescadería. Solo el del Naranjo tiene menos ocupación, ya que solo tiene al frente un carnicero, Rafael Jiménez, que encima ahora está de baja. Isabel Elías, la carnicera de Huerta de la Reina, admite sentir «mucha pena» por la situación del mercado que, en contraposición a otros, «aún huele a nuevo» porque los trasladaron desde el subterráneo al nuevo espacio en la calle Luis Ponce de León. Por eso, la única reivindicación al Ayuntamiento es sacar a concurso los 9 puestos cerrados.

Isa Elías, portavoz del mercado de Huerta de la Reina. / CÓRDOBA

«Aquí se está súper a gusto, esa es la verdad, yo antes tenía la carnicería en el Campo de la Verdad, pero los alquileres están disparatados, y estar aquí es mucho más barato», dice Isabel. «Es una pena cómo están las plazas, se mueren día a día, a pesar de que aquí tienes la calidad y la cercanía que no tienes en un mercado», comenta asegurando que su situación es crítica por la cercanía de dos supermercados. «Aquí nos hemos tenido que reinventar, por ejemplo, nosotros hacemos reparto gratuito por las casas y llego hasta Encinarejo», explica.

Daniel del Pozo, presidente del mercado del Sector Sur

«La situación del mercado del Sector Sur es extrema, muy mala, fatal», afirma Daniel del Pozo. Entró en esta plaza como pescadero a los 20 años y ahora tiene 48. En ese tiempo ha visto el declive del mercado, que atribuye sobre todo a la marcha del mercadillo: «Aquí hemos ganado mucho dinero y yo no me puedo quejar porque sigo vendiendo, pero la cosa está muy mal». La supervivencia del mercado municipal depende, a juicio del presidente, del regreso del mercadillo ambulante, algo que también quieren los ambulantes descontentos con la actual ubicación:«Necesitamos el mercadillo y si no moriremos», apunta.

Daniel del Pozo, presidente del mercado del Sector Sur / MANUEL MURILLO

«A esto hay que darle un giro porque esto se nos va de las manos y de seguir así se cerrará en poco tiempo», vaticina David que ya recuerda cómo hace 6 años «cerraron la mitad de la plaza». Aunque las cifras oficiales dicen que hay 30 puestos abiertos en el Sector Sur, David sostiene que son 8, eso sí, «todos jóvenes y con ganas de seguir». Al Ayuntamiento le piden, además del regreso de los ambulantes, un aire acondicionado nuevo porque «se gastan mucho más en las reparaciones a diario del que tenemos».

Los vendedores de los ocho puestos del mercado del Sector Sur, ayer tras la jornada laboral. / MANUEL MURILLO

Suscríbete para seguir leyendo