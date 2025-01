«La apuesta de Educación es aumentar la plantilla y conseguir la disminución de la ratio»

-¿Cómo ha sido el aterrizaje en la Delegación?

-Ha sido intenso, por supuesto, pero muy bonito. La verdad es que me han acogido muy bien y estamos con múltiples reuniones para saber bien la situación en la que nos encontramos, combinándolo ya con trabajo y con gestión, porque hay muchas cuestiones que hay que ir ya resolviendo.

-Tras esas primeras reuniones, ¿qué radiografía hace de la educación en Córdoba?

-Yo ya vengo de ser director de un centro educativo, entonces la realidad educativa de la provincia la conozco bien. Me gustaría destacar a los grandísimos profesionales que hay en los centros educativos y en la Delegación Territorial, porque eso hace que la situación, la verdad, sea bastante buena.

-Pero queda mucho por hacer, ¿no?

-Por supuesto, siempre hay que ser ambicioso y siempre hay que tener la mirada en la mejora.

-Entrando en materia, ¿cómo están las ratios en Córdoba y qué se puede hacer para bajarlas?

-Este curso, a pesar de tener 1.300 alumnos menos en nuestro sistema educativo provincial por la consecuente bajada de natalidad, ha incrementado el número de docentes. Tenemos la plantilla docente estructural más importante, en número, y más estable de la historia. Este año tenemos 205 docentes más, que se aprobó en Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en julio, y aparte también se han incorporado recientemente 48 docentes del programa PROA+. Con lo cual, y a pesar de que hay menos alumnos por cuestión de natalidad, tenemos más docentes y, por tanto, la consecuente bajada de ratios. Los datos en los que estamos este año son 17 alumnos por aula en Infantil, 18 en Primaria, 25 en Secundaria y 28 en Bachillerato.

El nuevo delegado de Educación. / A. J. González

-Eso está por debajo de la norma, pero es una media...

-Estamos muy por debajo de la norma. En Infantil y Primaria la ratio está estipulada en 25, con lo cual estamos muy por debajo; en Secundaria en 30 y en Bachillerato 35, también muy por debajo. En resumen, aunque haya menos natalidad, la apuesta de la Consejería es aumentar la plantilla y, por tanto, la consecuente disminución práctica de la ratio.

-¿Y en el cierre de unidades qué cifras tenemos?

-Aquí la cuestión fundamental, como hablábamos antes, es el descenso de la natalidad. Desde 2020 se ha perdido un 5% de alumnado por ese motivo, y la disminución en unidades ha sido de un 0,19%, lo que significa, a efectos prácticos, que se mantienen las unidades pese a tener mucha menos natalidad.

-El año pasado se cerraron dos centros en Las Palmeras por la bajada de la natalidad ¿Educación tiene detectado algún otro colegio en Córdoba que pueda sufrir la misma situación?

-No se prevé ningún otro plan de reorganización o reestructuración de ese tipo en otro colegio.

-¿Cuál es la situación del profesorado de esos centros?

-La cuestión ya está tratada con esos 12 profesores, con su conformidad, y han sido todos reubicados sin ningún tipo de problema. Se ha tratado tanto en la Junta de Personal como con los diferentes sindicatos y no ha habido ninguna incidencia con su recolocación. Esa cuestión ya está resuelta.

-Hay que poner el foco en la atención a la diversidad ¿faltan docentes en Córdoba?

-La apuesta de la Consejería es decidida por aumentar los maestros especialistas en Educación Especial. Le puedo dar datos al respecto. Este año tenemos 527 maestros de Pedagogía Terapéutica que atienden a 9.620 alumnos y tenemos 207 maestros de Audición y Lenguaje que atienden a 5.847 alumnos. A esto hay que sumar otros 48 docentes de las mismas especialidades que se acaban de incorporar recientemente por el programa PROA+. La Consejería va a seguir apostando por el aumento de la plantilla dentro de estas especialidades.

-¿Esa media de docentes para esa cantidad de alumnos está acorde?

-Es que depende un poco de las singularidades de cada alumno, y la respuesta educativa es variada, porque o bien pueden estar los alumnos en aulas específicas, o la respuesta educativa puede ser inclusiva dentro del aula con el resto de alumnos. También hay programas específicos que se imparten de una forma individualizada, entonces depende de las características de cada alumno en concreto. Otro de los puntos estrellas es el plan de refuerzo estival, que cada año va aumentando. En 2024 se beneficiaron 1.826 alumnos, que fueron o atendidos por casi 200 docentes. La principal novedad fue el número de centros (41), diez más que el curso anterior.

-Los sindicatos se quejan de la gran carga burocrática que soporta el profesorado, ¿qué se puede hacer?

-La Lomloe ha supuesto un aumento de la carga burocrática del profesorado, pero la apuesta de la Consejería y de la Delegación Territorial es disminuir esa carga y que cada vez sea menor para que el profesorado pueda centrarse en lo fundamental, que son las cuestiones pedagógicas. Nosotros en nuestro centro, en el IES Maimónides, ya habíamos implementado con carácter previo el manual de horario y la experiencia fue muy positiva tanto para nosotros como directiva, para la gestión, como para el día a día del profesorado. Y esto me consta, por mi conocimiento del sistema educativo, que es extensivo a otros centros. Al final es una cosa lógica, con todo lo que se está haciendo, de digitalizar los procedimientos para disminuir la carga burocrática.

-¿Por qué los sindicatos lo rechazan?

-Muchas veces los cambios generan incertidumbre, pero ya digo, mi experiencia personal, que una vez puesto en práctica, y no solo de mi instituto sino de otros centros, es que con carácter general el balance es positivo, y los docentes están contentos. No se trata ni muchísimo menos de una desconfianza hacia la profesionalidad de los docentes, sino de facilitar su trabajo diario, tanto a los docentes en general como a los equipos directivos en particular. Un centro educativo está plagado de procedimientos administrativos, y son necesarias una serie de garantías en todas las cuestiones que hacemos en el día a día, pero sí se pueden optimizar esos procedimientos administrativos.

-En materia de inversiones, ¿qué proyectos hay en cartera?

-Este año se han finalizado 93 obras de bioclimatización en diferentes centros de la provincia, por valor de 28 millones de euros. Estamos entregando 7.415 dispositivos digitales para los centros educativos, por valor de 2,6 millones de euros, y también se están entregando 1.500 pizarras digitales, por valor de 3,3 millones de euros. A esto se suma también un programa que se llama Mejora tu Centro, en el que los centros educativos han pedido proyectos para mejorar sus instalaciones y que tiene un valor de 4,5 millones de euros. En años anteriores ha estado centrado en institutos, que son competencias de la Consejería, pero este año como novedad se ha hecho también extensivo a los colegios, que son competencias de los ayuntamientos. Proyectos a medio plazo para el curso que viene, una de las pilares estrellas es la gratuidad de 2 y 3 años. Es decir, que el primer ciclo de Infantil de 0 a 3, que no es obligatorio, tenía un coste para la familia y progresivamente la Junta de Andalucía va a poner toda la etapa gratis. El curso que viene ya lo es para los alumnos de entre 2 y 3 años.

-¿Cómo va la implementación de la FP Dual?

-La situación, gracias al trabajo que se está haciendo por parte de las empresas, de los docentes y de la Consejería, va bastante bien, y cada año será mejor. La FP Dual tiene muchas ventajas, una es que es verdad que es una enseñanza más motivadora para el alumnado, y otra es que es una enseñanza más conectada con el tejido productivo, y más aplicada a la realidad del mundo laboral, entonces está siendo algo muy positivo.

- En su toma de posesión decía que buscaba una educación de calidad para todos, ¿qué significa eso para Diego Copé?

-En primer lugar eso, que sea efectivamente para todos, que sea inclusiva, porque si no es para todos no puede ser de calidad. En segundo lugar, yo como servidor público que soy, eso lo tengo muy metido dentro de mí, y es lo que quiero desde mi nueva responsabilidad seguir haciendo, que es estar al servicio de la sociedad para mejorar el sistema educativo, y por supuesto que sea transformadora, que construyamos una sociedad mejor en cuestiones educativas, que para mí son la base de todo lo demás, que luego tenga una trascendencia social y económica en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma.

Suscríbete para seguir leyendo