Últimos días para solicitar la Beca 6000 que concede la Junta de Andalucía

Este viernes 23 de enero se acaba el plazo para solicitar la Beca 6000, una ayuda económica de 6.000 euros que la Junta de Andalucía destina este curso 2024-25 a que los alumnos sigan cursando estudios postobligatorios, Bachillerato o Formación Profesional, que puedan seguir formándose y no abandonen los estudios, sobre todo, si pertenecen a familias con escasos recursos económicos.

Requisito para optar a esta ayuda es que todos los miembros de la unidad familiar estén empadronados en un municipio andaluz, haber acabado la ESO y tener cumplidos los 16 años. Aunque el requisito de la edad no es necesario si tiene altas capacidades intelectuales. Según informa el Gobierno andaluz, como se trata de una beca pensada para evitar el abandono escolar, obviamente es necesario que el estudiante esté matriculado en algún curso de Bachillerato o de Formación Profesional. Además, debe haber aprobado todas las asignaturas del anterior curso. También, es importante subrayar el beneficiario/a no puede estar trabajando ni estar inscrito en ningún portal de empleo. Asimismo, no se deben superar ciertos niveles de renta, que son los mismos que los que se tienen en cuenta para el acceso a las becas del Ministerio de Educación.

En este enlace se puede encontrar el formulario de solicitud. La Junta de Andalucía recomienda que se efectúe la gestión de forma telemática, a través de la sede electrónica, aunque también se puede hacer el trámite de forma presencial, aunque para ello debes pedir antes cita previa.