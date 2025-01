El PSOE alerta del bloqueo de solicitudes en dependencia y sus consecuencias en la falta de trabajo para las empleadas del sector

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha alertado del bloqueo de nuevas solicitudes en el sistema de dependencia por el nuevo procedimiento de tramitaciones implantado por la Junta de Andalucía y por la falta de trabajo en el sector de ayuda a domicilio, donde las trabajadoras del lote 2, fundamentalmente las que realizan limpiezas semestrales, “se encuentran en su casa sin trabajar porque la empresa les dice que no tiene usuarios suficientes para darles trabajo”.

En rueda de prensa, Moya se ha referido al mayor contrato licitado por el Ayuntamiento de Córdoba, por valor de 204 millones, relativo al Servicio de Ayuda a Domicilio, firmado en agosto del año pasado para dos años de duración. “El colapso del sistema de dependencia de la Junta de Andalucía tras el nuevo sistema de tramitación de solicitudes, empieza a dejar sus efectos en nuestra ciudad, y es que hace tiempo que las asociaciones, trabajadores y profesionales relacionados con la dependencia vinieron en denunciar el caos que está suponiendo el nuevo modelo de gestión privatizado y las órdenes de saltarse el orden de preferencia para iniciar un expediente", ha dicho Moya. "Tenemos que recordar el cese de dos jefas de servicio provinciales en Córdoba y Granada, y la renuncia de una tercera en Sevilla por no plegarse a la determinación de la consejera de Servicios Sociales de vulnerar los derechos de las personas solicitantes de la dependencia saltándose el orden de preferencia para tramitar expedientes”, ha detallado la edil.

Descenso de las altas

El PSOE lleva meses alertando del "descenso significativo de las altas de solicitudes" en el año 2024, donde el número de bajas es mayor que el número de solicitudes o de entradas. “El procedimiento implantado por la Junta pregonaba entre sus beneficios la reducción a una única visita y una única resolución todo el proceso, pero lo único que está reduciendo hasta ahora es el número de usuarios”, ha incidido la edil, que aduce que desde mediados de diciembre se da la circunstancia de que a algunas trabajadoras no se les ha encargado ningún servicio con el argumento de que no hay usuarios para asignárselos “y en principio se les iban apuntando las horas para realizarlas en otro momento, pero al mantenerse la situación, las están obligando a coger vacaciones”.

“¿Cómo que no hay usuarios? ¿Dónde están los 4.500 o 5.000 que asegura la empresa que atiende el servicio? ¿Es posible que estemos bajando el número de usuarios? ¿Y todas las personas que están esperando su resolución de dependencia y su plan de actuación? ¿O es que la Junta ha echado el cierre y ya no ingresa nuevos usuarios en el sistema?”, ha preguntado Moya. La capitular ha sostenido que este bloqueo es preocupante por dos cuestiones. "La primera porque no encaja con la evolución social y lógica que todos vemos y se estaría vulnerando un derecho que tienen las personas, y en segundo lugar, porque pone en peligro el puesto de trabajo de estas mujeres”, dice.

Por ello, pide al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía “que confirmen los números y den explicaciones de por qué después de casi un año de implantación de este sistema, que todo el sector está censurando, lo que tenemos es un descenso de usuarios paulatino”.

En 2023 había 420.976 personas de Andalucía dentro del sistema de dependencia, lo que supuso un descenso del 0,4% respecto a 2022 pese a que el número de personas mayores viene creciendo en España. La lista de espera total de personas pendientes de recibir su prestación es de unas 57.700 y la media es de más de 600 días. “Y lo peor e inadmisible son los 9.000 andaluces y andaluzas que fallecieron en 2024 esperando a que se les reconociera este derecho”, ha concluido Moya.