Sadeco inicia en el Sector Sur la recogida de la naranja de los 28.000 árboles repartidos por la ciudad

Los operarios de Sadecohan comenzado este martes en el Sector Sur la campaña de recogida de las naranjas de los más de 28.000 árboles de titularidad municipal con los que cuenta Córdoba. Durante la primera jornada de trabajo, 47 trabajadores actuarán en los naranjos de nueve calles de este distrito, la mayoría pasajes peatonales y mañana, miércoles, continuará en otras diez vías.

Un total de 47 empleados, siete más que el año pasado, trabajan desde este martes de 7.00 a 19.30 horas, en dos turnos de trabajo (mañana y tarde) para recoger los frutos de los naranjos de Ayuntamiento hasta finales del mes de abril. En la primera jornada actuarán en la calle Libertador Juan Rafael Mora, el entorno del Hotel Ciudad de Córdoba, los pasajes de la calle Ronda, pasaje Bujalance, pasaje Ayamonte, calle Marchena, calle Osuna, calle Lepe y calle Carcabuey.

Desde hace diez días, la Policía Local y la Delegación de Movilidad, ha informado a través de carteles las calles que estarán cortadas y en las que no se podrá estacionar para facilitar las labores. No obstante, fuentes de Sadeco han señalado que la mayoría de las calles en las que se está actuando en la primera jornada son pasajes peatonales por lo que apenas afectará esta medida. En las que esté prohibido aparcar, como es el caso de la calle Libertador Juan Rafael Mora, la Policía multará y retirará con grúas los vehículos que no respeten las limitaciones.

Maquinaria utilizada en la recogida de naranjas en Córdoba. / Víctor Castro

Mañana, miércoles, los trabajos se llevarán a cabo en las calles Cañete de las Torres, Punta Umbría, Doña Mencía, Añora, Niebla, Lepe, Algeciras, Jerez, Priego de Córdoba y la avenida de Granada. Estarán trabajando en la zona del Sector Sur hasta el próximo 1 de febrero, antes de pasar a otros barrios de la ciudad.

Recogida con vibración

Como ya avanzó Sadeco, este año, al igual que el pasado año, la recogida de naranjas se efectúa con vibradores, con una técnica parecida a la que se utiliza en la recogida de aceitunas o de los frutos secos. Además, esta campaña "con el fin de agilizar el tiempo de recogida" y "retirar las naranjas de los árboles lo antes posible", la empresa contará con un vibrador más, pasando de dos máquinas a 3.

La empresa pública ha recalcado que "el empleo de esta maquinaria resulta muy efectiva en el derribo de las naranjas sin que ello suponga un daño físico a los árboles vibrados de este modo".