El PSOE tacha de "batiburrillo" la programación de Córdoba en Fitur y duda de la apuesta de Bellido por el aeropuerto

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha criticado "el batiburrillo" de programación que el gobierno municipal del PP llevará a la Feria del Turismo, Fitur, que se celebra en Madrid esta semana. La concejala socialista Carmen González entiende que viendo la programación que el equipo de gobierno les remitió este lunes de cara a Fitur lo que se trasluce es que "no hay estrategia comercial y turística en la ciudad" y que el Ayuntamiento vive de la iniciativa privada sin aportar nada al turismo. "Córdoba no está a la altura", ha asegurado la edil.

El PSOE ha recordado también que en lo que llevamos de mandato ya ha habido dos concejales de Turismo (Daniel García y Marián Aguilar) y se ha cambiado al coordinador general, pero que eso no se ha traducido en un cambio de rumbo de las políticas turísticas porque "el problema está más arriba, en el alcalde". "¿Qué queremos contar de Córdoba en Fitur? Lo único que se ve es la iniciativa privada y que Córdoba no está a la altura", ha indicado González.

En este sentido, la concejala entiende que aunque quisiera el Ayuntamiento no podría basar su estrategia turística en la cultura, porque en los últimos meses se han "perdido" citas como el Festival Internacional de Piano, Eutopía o Ciudad de las Ideas y por ahora no se ha recuperado el espectáculo del Alcázar, por lo que "hubiese sido atrevido fijar la dirección en la cultura". Y lamenta que no se lleve a Madrid ni Flora ni Cosmopoética, "que no aparecen en la programación".

Tampoco, según Carmen González, se ha querido apostar por el patrimonio ni por la oferta 3 días 2 noches para visitar Córdoba, ya que solo se hablará de esta cuestión que persigue conseguir más pernoctaciones en una presentación de 45 minutos.

Aeropuerto

Por último, y aunque el alcalde lo presentó como una de las principales bazas de Córdoba en Fitur, el PSOE echa de menos en la programación que no aparezca "absolutamente nada del aeropuerto". En este caso, González también ha puesto en duda que el PP haya realizado una apuesta en pos del aeropuerto en ninguna de las comisiones municipales o los consejos rectores y ha asegurado que lo único que Bellido ha hecho por el aeropuerto ha sido "hacerse una foto con una empresa privada el año pasado en Fitur".

Es más, para el PSOE los únicos que están apostando de verdad y con inversiones por esta infraestructura de primer orden y para atraer vuelos comerciales a la ciudad es el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha destinado 2,2 millones para concluir la terminal o la ampliación de la pista, y ha aprobado la exención de tasas para afianzar los vuelos. "Estoy esperando a ver qué ha hecho el Ayuntamiento, la Diputación o la Junta de Andalucía en favor del aeropuerto más allá de las fotos; que se sienten y se pongan a trabajar", ha exigido.