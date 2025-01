Hacemos arremete contra los asesores del alcalde por ser "un reflejo de su política de bulos y gestión nefasta"

El grupo municipal de Hacemos Córdoba asegura que el alcalde de la ciudad, José María Bellido, está "dañando gravemente la imagen de Córdoba" con una gestión marcada por "la falta de transparencia, el incumplimiento de promesas y el protagonismo de un equipo de asesores que, lejos de trabajar por el bienestar de la ciudadanía, se limita a generar polémicas y aparecer en los medios locales y nacionales por su dudosa, nefasta y cuestionable gestión".

En concreto, Hacemos Córdoba señala al coordinador general de Fiestas y Tradiciones y del Centro Histórico de Córdoba, Ángel Campos, como "un ejemplo del deplorable nivel de los nombramientos del alcalde" después de que un portal de internet lo señalara la semana pasada por su vinculación con "un portal donde se promueve la desinformación y los bulos".

Hacemos se suma de este modo a las críticas del PSOE y recuerda que este mismo asesor ya fue señalado en 2019 por difundir mensajes en redes "con claros tintes machistas y homofóbicos" y en los que negaba la existencia de la violencia de género. "Ahora, su implicación en una página web dedicada a propagar bulos no hace más que confirmar su falta de ética y compromiso con la ciudadanía", dicen desde Hacemos.

Gestión "indignante"

En este sentido, la coalición lamenta que el alcalde "no solo respalde, sino que se rodee deliberadamente de personas cuya gestión es indignante, cuyo objetivo parece ser manipular y engañar a los cordobeses", ha afirmado el grupo municipal. Además, Hacemos Córdoba insiste en que, a lo largo de estos años, "numerosos cargos de confianza han abandonado el Ayuntamiento, dejando tras de sí un equipo asesor que ha ido de mal en peor". Según el grupo municipal, "estos asesores son el fiel reflejo del alcalde: promesas incumplidas, oscurantismo y una pésima gestión de los recursos públicos".

El grupo municipal considera que, tras casi seis años de mandato del Partido Popular, Córdoba sigue "estancada" en materias clave como limpieza, colegios, instalaciones deportivas, vivienda e inversiones en los barrios. "Lo único que ha logrado el alcalde es acumular promesas incumplidas, batir récords de fondos sin ejecutar y perder recursos europeos que podrían haber transformado la ciudad", denuncian. Según Hacemos Córdoba es "incomprensible que millones de euros que pertenecen a los cordobeses y cordobesas sigan sin utilizarse mientras los problemas de la ciudad se agravan día tras día".

Piden un cambio radical al alcalde

Por todo ello, Hacemos Córdoba ha exigido al alcalde un giro radical en su gestión, empezando por la destitución de algunos de sus asesores, como el citado Ángel Campos. "Estos cargos no solo cuestan mucho dinero a la ciudadanía, sino que además no aportan soluciones y solo saben generar escándalos que avergüenzan a la ciudadanía", han afirmado desde el grupo municipal. Además, instan al alcalde a cumplir con sus compromisos y a gestionar los fondos públicos de manera responsable para mejorar servicios esenciales como transporte, limpieza, atención ciudadana y las instalaciones deportivas, entre otros. "El alcalde y su equipo han demostrado que su prioridad no es Córdoba ni su ciudadanía. Si no cambian el rumbo, seguirán hundiendo nuestra ciudad", concluyen desde Hacemos Córdoba.